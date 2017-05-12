В выходные в Башкирии ночью будет морозно

Непредсказуемая весна выдалась в Башкирии в этом году. В середины апреля республика наслаждалась солнечными деньками и 20-градусной жарой. А вот май не жалует жителей региона обилием теплоты.

Как уточнили в специалисты Башгидрометцентра, в субботу, 13 мая, ожидается небольшие кратковременные дожди, а на западе Башкирии ливни.

— Днем возможны порывы ветра до сильного. Температура воздуха ночью 0, +5. Но почве местами заморозки до -2 градусов. Днем 10−15 градусов, — рассказали синоптики.