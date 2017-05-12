Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Даже не соизволил встать»: СМИ о встрече Трампа с Климкиным
«Саакашвили в бешенстве»: СМИ о Лужкове в Грузии
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
860 лет назад родился Cид Вишес
22По миру прошел Первомай
14:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В выходные в Башкирии ночью будет морозно

Синоптики прогнозируют сильный ветер.

Источник: AP 2017

Непредсказуемая весна выдалась в Башкирии в этом году. В середины апреля республика наслаждалась солнечными деньками и 20-градусной жарой. А вот май не жалует жителей региона обилием теплоты.

Как уточнили в специалисты Башгидрометцентра, в субботу, 13 мая, ожидается небольшие кратковременные дожди, а на западе Башкирии ливни.

— Днем возможны порывы ветра до сильного. Температура воздуха ночью 0, +5. Но почве местами заморозки до -2 градусов. Днем 10−15 градусов, — рассказали синоптики.

В Уфе будет облачно, но лучи солнца все-таки выглянут из-за туч, которые практически целый день будут «плакать». Ночью столбики термометров зафиксируются на отметке +9 градусов, днем потеплеет до +11.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+12°
полупрозрачная облачность
761 мм рт. ст.
повышенное
82 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
 Клип Наргиз, основанный на реальной трагедии, взрывает сеть
3-й сезон «Твин Пикс»: вышел новый трейлер
Клип Наргиз, основанный на реальной трагедии, взрывает сеть
Песков прокомментировал сообщения о помощи Навальному
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Усиление для золота: кто приехал помогать сборной России
В центре Рима прогремел взрыв
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
Франция сыграет с Белоруссией: анонс игрового дня ЧМ Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В Москве построят 49 станций метро за три года
В Москве из-за холодов вновь включили отопление
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь