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14:52 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловские суды подготовят к присяжным до конца года

Проблемы с помещениями остаются в пяти судах области.

До конца года почти все суды первой инстанции Свердловской области смогут проводить процессы с участием присяжных заседателей. Как передает корреспондент «АиФ-Урал», об этом 12 мая на круглом столе заявили представители Совета судей Свердловской области. Исключение, как ожидается, составят лишь пять зданий, где по разным причинам нет технической или иной возможности оборудовать помещения для заседаний с участием коллегий.

По словам представителей судейского сообщества, список еще может измениться, поэтому они не называют районы и города области, где пока не будет оборудованных залов для присяжных. При этом уточняется, что в каждом случае разработаны рекомендации, в какой из близлежащих судов будет переноситься процесс, как должна проходить эта процедура, а также как будет действовать «принимающая сторона».

В настоящее время суды присяжных действуют лишь начиная с регионального уровня. В районных и городских судах коллегии должны появиться с начала следующего года. Они будут рассматривать уголовные дела по тяжким и особо тяжким преступлениям. При этом количество присяжных сократится — в райсудах коллегии будут состоять из 6 человек, в областных, окружных и верховном суде — из 8 против сегодняшних 12.

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