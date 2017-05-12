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14:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

Ямочный ремонт дорог завершили в четырех районах Татарстана

По республике уже отремонтировали более 205 тысяч кв. м региональных и федеральных дорог.

(Казань, 12 мая, «Татар-информ», Динара Сиразеева). По Татарстану ямочный ремонт автотрасс выполнен на площади в 205 776 кв. м, о чем сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

По данным на 12 мая, на ремонт федеральных и региональных дорог в республике потрачено более 26 тысяч тонн асфальтобетона, из которых 1 755 тонн ушло на ямочный ремонт в Казани. В столице Татарстана отремонтированы уже 13 406 кв. м дорог. Ремонтные работы завершили в четырех районах республики — Аксубаевском, Апастовском, Дрожжановском и Менделеевском, но в 24 районах и 1 городском округе они продолжаются. Дороги ремонтируют в Агрызском, Азнакаевском, Актанышском, Алексеевском, Альметьевском, Арском, Атнинском, Бугульминском, Буинском, Елабужском, Заиском, Зеленодольском, Лениногорском, Мамадышском, Мензелинском, Нижнекамском, Пестречинском, Рыбнослободском, Сабинском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском, Чистопольском, Ютазинском районах и Набережных Челнах. Также пресс-служба предоставила информацию об асфальтобетонных заводах Татарстана — горячие асфальтобетонные смеси производят на 29 предприятиях. Из них 17 ориентированы в том числе для выполнения ямочного ремонта.

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