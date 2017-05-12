Ямочный ремонт дорог завершили в четырех районах Татарстана
По республике уже отремонтировали более 205 тысяч кв. м региональных и федеральных дорог.
По республике уже отремонтировали более 205 тысяч кв. м региональных и федеральных дорог.
(Казань, 12 мая, «Татар-информ», Динара Сиразеева). По Татарстану ямочный ремонт автотрасс выполнен на площади в 205 776 кв. м, о чем сообщает
По данным на 12 мая, на ремонт федеральных и региональных дорог в республике потрачено более 26 тысяч тонн асфальтобетона, из которых 1 755 тонн ушло на ямочный ремонт в Казани. В столице Татарстана отремонтированы уже 13 406 кв. м дорог. Ремонтные работы завершили в четырех районах республики — Аксубаевском, Апастовском, Дрожжановском и Менделеевском, но в 24 районах и 1 городском округе они продолжаются. Дороги ремонтируют в Агрызском, Азнакаевском, Актанышском, Алексеевском, Альметьевском, Арском, Атнинском, Бугульминском, Буинском, Елабужском, Заиском, Зеленодольском, Лениногорском, Мамадышском, Мензелинском, Нижнекамском, Пестречинском, Рыбнослободском, Сабинском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском, Чистопольском, Ютазинском районах и Набережных Челнах. Также