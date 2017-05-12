Улицу Самаркандскую в Нижнем Новгороде закроют на год сегодня ночью

Пока проезд по улице открыт. В рамках проведения капитальных работ на этом участке будут вынесены коммуникации, и начнется строительство подземного пешеходного перехода. Общая стоимость работ составит 189 миллионов рублей.



Также планируется сделать ливневку и расширить дорогу. С момента начала ремонта движение транспорта будет перекрыто и организовано в объезд.



Работы продлятся год — до мая 2018 года. Вместе с тем, на съезде с Канавинского моста заработает светофор, проезжать можно будет сразу на улицы Советскую и Керченскую. Движение на последней сделают двусторонним, как и на Совнаркомовской.