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16:46 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Улицу Самаркандскую в Нижнем Новгороде закроют на год сегодня ночью

Улицу Самаркандскую в Нижнем Новгороде закроют на ремонт сегодня ночью. Об этом в интервью радио «Вести FM» сообщил директор Департамента дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации Владимир Рябцев.

Пока проезд по улице открыт. В рамках проведения капитальных работ на этом участке будут вынесены коммуникации, и начнется строительство подземного пешеходного перехода. Общая стоимость работ составит 189 миллионов рублей.

Также планируется сделать ливневку и расширить дорогу. С момента начала ремонта движение транспорта будет перекрыто и организовано в объезд.

Работы продлятся год — до мая 2018 года. Вместе с тем, на съезде с Канавинского моста заработает светофор, проезжать можно будет сразу на улицы Советскую и Керченскую. Движение на последней сделают двусторонним, как и на Совнаркомовской.

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