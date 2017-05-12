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14:52 (мск), источник: БЕЛТА

Более 90 белорусских музеев присоединятся к акции «Ночь музеев»

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90 белорусских музеев присоединятся к международной акции «Ночь музеев-2017». Об этом сообщила сегодня журналистам главный специалист управления учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры Анжелика Янковская, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В нынешнем году популярную акцию «Ночь музеев» и Международный день музеев, который традиционно отмечается 18 мая, отпразднуют 92 белорусских учреждения культуры, в том числе 8 республиканских музеев.

Сама акция в Беларуси стартует уже в субботу, 13 мая. Первых посетителей приглашает Несвижский дворец (с 19.00 до 22.30). Гостям предлагают совершить путешествие во времени и оказаться в Западной Беларуси первой половины XX века — окунуться в атмосферу межвоенной жизни, узнать, что представлял собой Несвижский дворец того времени, как выглядели белорусские города и поселки, что волновало их жителей. Посетители смогут побывать в самых потаенных местах дворца, куда не водят во время обычных экскурсий — закрытые двери дворцовых комнат будут гостеприимно распахнуты, уверяют сотрудники.

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Мирский замок 18 мая присоединится к «Ночи музеев» с программой «Эхо Мира…». С 10.00 до 18.00 вход на экспозиции северного корпуса, северо-западной и центральной башен замка будет бесплатным, а с 18.00 и до 21.00 можно будет бесплатно посетить международную выставку «Ultima Ratio Regum. Беларусь в Северных войнах середины XVII — начала XVIII в.». В 20.00 организаторы предлагают желающим принять участие в интерактивной музейной программе «В гости к Пане Коханку» совместно с ансамблем цыганской песни «Джана Рома» (Ошмяны).

Необычную программу подготовил и Национальный художественный музей Беларуси. Здесь будут ожидать гостей 20 мая с 19.00 до 00.00. В этом году создать особую атмосферу вокруг произведений искусства организаторам поможет роман аргентинского постмодерниста Хумлио Кортамсара «Игра в классики». Название книги было взято в качестве темы мероприятия «Игра в классики, или отказ от строгой геометрии». По замыслу кураторов, гости смогут сами выбрать схему посещения музея, подобно выбору своего пути при чтении упомянутой книги.

Национальный исторический музей с 20 на 21 мая приурочит «Ночь музеев» к закрытию масштабного выставочного проекта «Торговля Беларуси на весах истории». У посетителей появится возможность увидеть торговлю в ином свете и раскрыть ее самые тайные стороны. Например, гостей ожидают квест «Тайными тропами контрабандистов», тематические фотозоны, театрально-музыкально-танцевальная программа и перфомансы от франкофонного театра в Беларуси Moo Teatro, а также другие сюрпризы. Время проведения мероприятия — с 20.00 до 02.30.

Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа в этом году предложит насыщенную театрализованную программу, в которой найдут отражение мероприятия, посвященные 135-летию со дня рождения великого поэта и писателя. Экскурсионная программа 20 мая познакомит с традиционным укладом жизни семьи Мицкевичей и позволит перенестись на 70 лет назад, чтобы увидеть самого хозяина дома, его домочадцев и гостей. Также участников акции ожидают выступления музыкальных групп, возможность пересмотреть архивные видеоматериалы 1950-х годов, мастер-классы и фуд-зона с традиционными белорусскими сладостями.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 20 мая представит праздничную программу «Ночь музеев — 2017. Город засыпает, просыпается музей…». С наступлением вечера экспозиция оживет: танкисты, летчики, зенитчики, стрелки, партизаны, подпольщики, военные корреспонденты, медсестры и другие персонажи военных лет заполнят залы. Они расскажут об экспонатах и инсталляциях, покажут эпизоды из военной жизни и даже предложат посетителям в них поучаствовать. Начало в 18.00.

Другие белорусские музеи также подготовили необычные интерактивные программы.

«Ночь музеев» — международная акция, которая проходит ежегодно в более чем 40 странах Европы. Она посвящена Международному дню музеев, который отмечается во всем мире с 1977 года.

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