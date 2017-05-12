Хабаровчане спасли молодую хаски, упавшую в колодец
«Она сначала лаяла, потом начала плакать», — очевидцы о спасении собаки, провалившейся в яму.
«Она сначала лаяла, потом начала плакать», — очевидцы о спасении собаки, провалившейся в яму.
Накануне вечером к зоозащитникам Дальнего Востока обратились специалисты дежурной части Хабаровска. По их словам в колодец на заброшенном участке провалилась хаски.
— Местный житель заметил несчастного пса еще утром и забил тревогу. Он обзвонил все ведомственные службы, так как в течение нескольких часов собака не переставала жалобно стонать, призывая на помощь. К нам срочный звонок поступил лишь в 5 часов вечера, после чего мы, не медля, обратились к нашему охотнику Платону, который уже не в первый раз спасает животных, попавших в трудную ситуацию, — рассказала «КП-Хабаровск» Наталья Коваленко представительница «Зоозащиты-ДВ».
Активисты прибыли на территорию заброшенного участка около семи часов вечера. Практически весь день бедная собака находилась в ловушке и не могла выбраться. Отчаявшись, она уже не кричала, видимо, силы иссякли, и она потеряла всякую надежду на спасение.
Глубина колодца, в который она упала, была неглубокой, метра полтора. Самое страшное не это, а то, что все это время она находилась в холодной воде,
— Я попытался сперва вытащить ее за холку вручную, но она кусалась и выворачивалась, более того, от влаги собака стала еще тяжелее. После я решил установить доски в колодце, чтобы хаски по этой конструкции
Бедный пес, оказавшись в такой ситуации и проведя полдня в заключении, перестал реагировать на помощь. На время спасательных работ он уже не рычал и не стонал, только пытался укусить незнакомых людей.
— Чтобы вытащить несчастного, мне пришлось прибегнуть к другому способу. При помощи петли я вытянул ее из ямы за шею. Продрогшая и уставшая собака оказалась на свободе. Отряхнулась и убежала, даже спасибо не сказала — добавил Платон.
История спасения собаки на этом не заканчивается. Зоозащитники позже выяснили, что хозяева похожей хаски повсюду ищут своего питомца. Созвонились с ними, но оказалось что хаски дома еще не появлялась. Ее ждали искали и надеялись.
— В одной из социальных сетей мы опубликовали пост, в котором попросили всех жителей Хабаровска посодействовать в поиске хаски. Ее зовут Перри, ей всего два года.
Потом к нам поступило сообщение, что похожего пса вытащили из колодца, но после он убежал в неизвестном направлении. Мы не отчаивались и верили, что все будет хорошо. Мир не без добрых людей. Так и оказалось. Сегодня утром нашу девочку нашли и отдали. Сейчас она чувствует себя хорошо, неравнодушные граждане ухаживали за ней и содержали в хороших условиях — поделилась радостная хозяйка хаски.
Сейчас Перри чувствует себя хорошо, правда, от нервного потрясения до сих пор не оправилась и от хозяев предпочитает далеко не отходить.