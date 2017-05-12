Уральские туристы летом полетят в Турцию, на Кипр и в Италию — эксперт

«Картина, которую мы наблюдаем, нас радует после трех лет довольно сложного периода в отрасли. Мы видим существенный рост интереса к зарубежному туризму, да и к определенным внутрироссийским направлениям он также очевиден», — сказал М. Мальцев на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в пятницу.

По словам генерального директора ГК «Виста», члена правления Уральской ассоциации туризма Олега Хигера, отдых для туристов стал доступнее.

«Если взять статистику курсов валют к рублю в прошлый год и этот, мы видим, что только за четыре месяца в среднем валюта стала доступнее для наших граждан, по крайней мере, на четверть. Это сказалось на предложениях как туроператоров, так и авиаперевозчиков», — пояснил О. Хигер.

Согласно прогнозу экспертов, турпоток в регионе летом может вырасти на 50−70%. «Доминировать, конечно, будет Турция. За Турцией идет как безвизовое направление Кипр», — отметил О. Хигер.

Он добавил, что доля Турции в летнем сезоне, как ожидается, составит 40%. «Сказать, что Турция выросла и что-то отняла, сегодня нельзя. Это именно тот потребитель, который ждал этой Турции», — пояснил О. Хигер.

Кроме того, в числе стран-лидеров, которые пользуются спросом по бронированию среди уральцев на летний сезон, — Греция, Тунис, Испания, Болгария.

По словам О. Хигера, средняя стоимость путевки в эти страны для уральского туриста составит порядка 37 тыс. рублей на человека на 7−9 дней. Отдых в России обойдется в среднем в 25 тыс. рублей на человека.

«По России продолжительность отдыха — две недели. Это и страна родная, и цены более гуманные. Сегодня наш потребитель вынужден путешествовать не только от желания, но и от возможностей своего бюджета», — добавил О. Хигер.

Как отметил М. Мальцев, в этом сезоне эксперты прогнозируют рост спроса среди жителей Урала на летний отдых в Италии.