Уральские туристы летом полетят в Турцию, на Кипр и в Италию — эксперт
Екатеринбург. 12 мая.
Екатеринбург. 12 мая.
«Картина, которую мы наблюдаем, нас радует после трех лет довольно сложного периода в отрасли. Мы видим существенный рост интереса к зарубежному туризму, да и к определенным внутрироссийским направлениям он также очевиден», — сказал М. Мальцев на
По словам генерального директора ГК «Виста», члена правления Уральской ассоциации туризма Олега Хигера, отдых для туристов стал доступнее.
«Если взять статистику курсов валют к рублю в прошлый год и этот, мы видим, что только за четыре месяца в среднем валюта стала доступнее для наших граждан, по крайней мере, на четверть. Это сказалось на предложениях как туроператоров, так и авиаперевозчиков», — пояснил О. Хигер.
Согласно прогнозу экспертов, турпоток в регионе летом может вырасти на 50−70%. «Доминировать, конечно, будет Турция. За Турцией идет как безвизовое направление Кипр», — отметил О. Хигер.
Он добавил, что доля Турции в летнем сезоне, как ожидается, составит 40%. «Сказать, что Турция выросла и
Кроме того, в числе
По словам О. Хигера, средняя стоимость путевки в эти страны для уральского туриста составит порядка 37 тыс. рублей на человека на 7−9 дней. Отдых в России обойдется в среднем в 25 тыс. рублей на человека.
«По России продолжительность отдыха — две недели. Это и страна родная, и цены более гуманные. Сегодня наш потребитель вынужден путешествовать не только от желания, но и от возможностей своего бюджета», — добавил О. Хигер.
Как отметил М. Мальцев, в этом сезоне эксперты прогнозируют рост спроса среди жителей Урала на летний отдых в Италии.
«В кризисный период объем туристов, отправляемых в Италию, сократился на 67%, согласно статистике. Но количество уральских туристов в Геную оставалось примерно тем же, потери были совершенно незначительные. Мы убеждены, что уже этим летом сумеем продемонстрировать существенный рост числа туристов в Геную, Лигурию и Италию в целом», — сказал он.
По словам главы Департамента по маркетингу и внешним связям муниципалитета Генуи Чезаре Торре, стоимость путевки в Италию для жителей Урала начинается от 200 евро.
«Хочу развеять миф, который существует, что Лигурия, Генуя очень дорогая, будет не всем по карману. Это неправда. Например, стоимость предложения для восьми дней пребывания в Генуе, Лигурии и близлежащих городах составит от 200 до 500 евро», — пояснил Ч. Торре.
Как отметила заместитель коммерческого директора по развитию и международному сотрудничеству авиакомпании «Уральские авиалинии» Марианна Галагура, спрос среди туристов на отдых в Италии растет.
«Количество рейсов увеличивается. Мы поставили дополнительные рейсы не только из Екатеринбурга, но и из других городов России. Они пользуются большим спросом. А из Москвы увеличили количество рейсов практически в два раза», — сказала она.
По ее словам, в этом году «Уральские авиалинии» будут летать напрямую из Екатеринбурга в Италию по трем направлениям: в Рим, Римини и Катанию.