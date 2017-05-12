Жители Татарстана смогут оценивать работу госструктур

(Казань, 12 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Электронный проект, который позволит жителям Татарстана оценивать деятельность разных государственных структур, может быть запущен в скором времени в республике. Он будет разработан по аналогии с системой «Народный контроль», благодаря которой власти региона наладили обратную связь с его жителями.

«Если в системе “Народный контроль” мы получаем уведомления о том, что что-то не так, то благодаря новому функционалу люди будут оценивать деятельность органов социальной защиты, а также услуг, оказываемых детскими садами, медицинскими учреждениями и школами. Данный проект будет предложен Президенту Татарстана», — сообщил журналистам на пресс-конференции в казанском ИТ-парке министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

Напомним, что система «Народный контроль» была создана в апреле 2012 года. За пять лет ее работы от жителей республики поступило свыше 109 тыс. обращений и жалоб по различным вопросам. Чаще всего они касались благоустройства территорий, ремонта дорог и сферы ЖКХ. Благодаря активному участию пользователей сервис постоянно модернизируется и дорабатывается.