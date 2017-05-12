В Коминтерновском районе Воронежа по инициативе активистов создадут новый сквер
Новый сквер появится возле дома № 55 на улице Владимира Невского в 2017 году, сообщила
Новый сквер появится возле дома № 55 на улице Владимира Невского в 2017 году, сообщила
Сквер создадут по инициативе активистов Общероссийского народного фронта. Для озеленения территории городское управление экологии предоставило активистам саженцы молодых лип и кустарников кизильника. Волонтеры высадили деревья 11 мая.
Как уточнили в горадминистрации, дополнительно саженцы высадят и осенью.