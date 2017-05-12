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15:13 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Коминтерновском районе Воронежа по инициативе активистов создадут новый сквер

Новый сквер появится возле дома № 55 на улице Владимира Невского в 2017 году, сообщила пресс-служба мэрии Воронежа в пятницу, 12 мая. В зеленой зоне установят лавочки и проложат пешеходные дорожки.

Сквер создадут по инициативе активистов Общероссийского народного фронта. Для озеленения территории городское управление экологии предоставило активистам саженцы молодых лип и кустарников кизильника. Волонтеры высадили деревья 11 мая.

Как уточнили в горадминистрации, дополнительно саженцы высадят и осенью.

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