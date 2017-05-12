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16:48 (мск), источник: Фонтанка

Главный синоптик разрешил петербуржцам вынести из квартир ёлки и дедов-морозов

В Петербурге наконец-то потеплеет. Утешительный прогноз дал главный синоптик города Александр Колесов на своей странице в Facebook.

Источник: Reuters

Последние две недели весны Гидрометцентр обещает тёплыми — прохладное начало недели сменится солнцем и температурой воздуха выше 10 градусов.

«Проанализировав свежие данные и перспективы на дальнейшую погоду, настоятельно рекомендую приступить к уборке новогодних украшений и дедов-морозов», — иронизирует Колесов под фотографией с бумажными снежинками на окнах, сделанной утром 12 мая.

В выходные ночью Гидрометцентр обещает от нуля до +3, днем в субботу, 13 мая, будет солнечно и до +10, в воскресенье возможен дождь, но воздух прогреется до +13.

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