Главный синоптик разрешил петербуржцам вынести из квартир ёлки и дедов-морозов

«Проанализировав свежие данные и перспективы на дальнейшую погоду, настоятельно рекомендую приступить к уборке новогодних украшений и дедов-морозов», — иронизирует Колесов под фотографией с бумажными снежинками на окнах, сделанной утром 12 мая.

В выходные ночью Гидрометцентр обещает от нуля до +3, днем в субботу, 13 мая, будет солнечно и до +10, в воскресенье возможен дождь, но воздух прогреется до +13.