События недели в фотографиях

6 мая. Один из десяти принявших духовный сан священников во время церемонии в Соборе Святого Петра в Ватикане.

Источник: AP 2017

6 мая. Каждый год в начале мая испанцы отмечают начало весны фестивалем «Лас-Мая». По традиции, уходящей корнями в Средневековье, девочек в возрасте от 7 до 11 лет сажают на украшенный цветами и растениями алтарь. На нем они должны просидеть тихо и спокойно нескольких часов.

Источник: AP 2017

7 мая. Во Франции состоялись выборы президента, по итогам которых уверенную победу одержал основатель надпартийного движения «На марше» (En marche!), в прошлом министр экономики и инвестиционный банкир, Эмманюэль Макрон. Его кандидатуру поддержали 20,7 млн французов. В истории Пятой республики 39-летний политик стал самым молодым президентом.

Источник: AP 2017

7 мая. В «самом бесполезном аэропорту» мира впервые приземлился самолет. Воздушный порт острова Святой Елены был построен год назад, но не использовался до этого времени из-за неудобного месторасположения.

Источник: St Helena Government

8 мая. Завершился двухлетний полет американского орбитального самолета X-37B. Официально подтверждено, что на космическом аппарате испытывают модификацию ионного двигателя, работающего на эффекте Холла.

Источник: Reuters

8 мая. В матче третьего тура чемпионата мира сборная России обыграла хозяев турнира — немецких хоккеистов со счетом 5:0.

Источник: РИА "Новости"

9 мая. В Москве состоялся парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности по Красной площади прошли около 40 тысяч военнослужащих, было задействовано около 1 тысячи 850 единиц военной техники. Воздушную часть в этом году отменили из-за плохой погоды.

Источник: Reuters

9 мая. Американский ударный вертолет AH-64D Apache во время авиашоу Национальной воздушной и наземной гвардии Южной Каролины.

Источник: Reuters

10 мая. Президент США уволил директора ФБР Джеймса Коми. Ранее он вел расследование против Трампа на предмет «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Источник: Reuters

10 мая. Мадридский «Реал» завоевал путевку в финал Лиги чемпионов УЕФА. Там команда встретится с итальянским «Ювентусом». Матч состоится 3 июня в Кардиффе.

Источник: Reuters

11 мая. «Ловца покемонов» Руслана Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды. Блогера приговорили к 3,5 годам условного заключения.

Источник: РИА "Новости"

11 мая. Вокруг фотографий с закрытой встречи главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете разгорелся дипломатический скандал. Американский канал CNN сообщил, что Белом дом обвиняет российскую делегацию в обмане из-за публикации снимка. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова эту информацию опровергла.

Источник: МИД РФ

12 мая. Утром в центральной части Рима около почтового отделения на улице Авентино прогремел взрыв. Причины ЧП выясняются, не исключена никакая версия, в том числе использование самодельного взрывного устройства. Данных о жертвах и раненых нет.

Источник: AFP 2017

12 мая. Компания Total собирается развивать добычу нефти недалеко от бассейна реки Амазонка. Экологи и местные жители уверены, что это уничтожит местную флору и фауну.