На Дону от укусов клещей пострадало более тысячи человек
Более тысячи жителей Дона обратились с укусами клещей к медикам в этом сезоне. Более трети из них дети. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Более тысячи жителей Дона обратились с укусами клещей к медикам в этом сезоне. Более трети из них дети. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Максимальное число укушенных опасными насекомыми зафиксировано в
Два человека заболели Крымской геморрагической лихорадкой. Они госпитализированы и сейчас проходят терапию. Их состояние оценивается как средней тяжести.