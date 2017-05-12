На Дону от укусов клещей пострадало более тысячи человек

На Дону от укусов клещей пострадало более тысячи человек

Более тысячи жителей Дона обратились с укусами клещей к медикам в этом сезоне. Более трети из них дети. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.