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15:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Новохоперском районе к 300-летию Алферовки общественники установили въездную группу

Ее изготовили на Новохоперском ремонтно-механическом заводе.

Источник: РИА "Воронеж"

К 300-летию села Алферовка Новохоперского района общественники установили въездную группу, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» глава администрации Новохоперского городского поселения Александр Калашников в четверг, 11 мая.

— Трехметровая стела из металла представляет собой две образующие свод ветви. Они символизируют два дуба — великий и трудовой. На их фоне — голубая полоса — символ реки Хопер. На ней написано название села. В центре — дата основания Алферовки — 1717, — рассказал Александр Калашников.

Эскиз проекта был выбран в ходе конкурса. Было представлено семь работ, выполненных как индивидуально, так и коллективно. В нем участвовали не только взрослые, но и дети. Победил в конкурсе проект коллектива учителей Алферовской школы.

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