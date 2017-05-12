В Новохоперском районе к 300-летию Алферовки общественники установили въездную группу

К 300-летию села Алферовка Новохоперского района общественники установили въездную группу, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» глава администрации Новохоперского городского поселения Александр Калашников в четверг, 11 мая.

— Трехметровая стела из металла представляет собой две образующие свод ветви. Они символизируют два дуба — великий и трудовой. На их фоне — голубая полоса — символ реки Хопер. На ней написано название села. В центре — дата основания Алферовки — 1717, — рассказал Александр Калашников.

Эскиз проекта был выбран в ходе конкурса. Было представлено семь работ, выполненных как индивидуально, так и коллективно. В нем участвовали не только взрослые, но и дети. Победил в конкурсе проект коллектива учителей Алферовской школы.