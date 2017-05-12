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15:21 (мск), источник: Volga News

В Самарской области реализовывались яйца кур, зараженных птичьим гриппом

В Самарской области реализовывалась продукция ООО «Птицекомплекс Лаишевский», в птице которого выявлен грипп А (субтип Н5), сообщает главное управление ветеринарии кабинета министров Республики Татарстан.

По информации от начальника ГБУ «Лаишевского РГВО», стало известно, что на птицефабрике Лаишевского района Татарстана с 3 по 8 мая пало около 5 тыс. голов птицы.

При исследовании материала от трупов павшей птицы выявлен геном возбудителя птичьего гриппа типа А (подтип Н5). Согласно протокола лабораторных исследований, в 10 пробах от кур и 3 пробах от дикой птицы (голуби, галка) выявлен грипп А (субтип Н5). Предположительный источник инфекции — дикие птицы.

На птицефабрике в ООО «Птицекомплекс Лаишевский» содержится 447,8 тыс. голов птиц и производят яйца, мясо кур и живых кур.

В ходе эпизоотологического расследования установлено, что на птицекомплексе не соблюдались ветеринарно-санитарные требования. В частности, дикие и синантропные птицы имеют свободный доступ в помещения, где хранятся корма. Территория фермы находится в антисанитарном состоянии, санпропускник для работников птицефабрики не функционирует.

По предварительным данным, с момента предположительного возникновения инфекции продукция из Лаишевского птицекомплекса реализовывалась:

яйцо куриное «Деревенька» и субпродукты куриные — в города Казань, Нижнекамск, Лаишево, Печора Республики Коми, Самарскую, Кировскую, Вологодскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ;.

живые куры — в город Казань, Ютазинский, Рыбнослободский и Нурлатский районы Республики Татарстан, Республику Марий Эл.

До 1 мая весь падеж отправлялся для утилизации в Самарский утильзавод.

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