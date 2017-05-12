Стоматолог из Челябинской области выплатил 76 тысяч рублей алиментов

«Шлейф» из алиментов тянулся за южноуральцем с 2014 года. Мужчина считал, что суммы от 500 до трех тысяч рублей, которую он ежемесячно перечислял на воспитание ребенка, вполне достаточно. Иного мнения были взыскатель и судебные приставы. Поскольку официального дохода у алиментщика не было, то расчет строился на основании среднероссийской зарплаты. Таким образом, его долг к апрелю 2017 года достиг 76 тысяч рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УФССП по Челябинской области, должник был уверен, что отсутствие официального трудоустройства убережет его от карательных мер судебных приставов. Зарегистрирован он был в доме у матери в селе Кунашак, из имущества за ним ничего не числилось. Даже FordFocus, на котором передвигался должник, принадлежит третьему лицу.

Однако судебные приставы установили, что «безработный» открыл собственный стоматологический кабинет в одном из поселков Кунашакского района. Будучи по профессии зубным врачом, гражданин сам и обслуживает пациентов.

И только перспектива срыва поездки к родственникам в Татарстан побудила молодого отца полностью выплатить 76 тысяч рублей алиментов своему маленькому сыну. Получив письменное уведомление о возможном ограничении прав управления личным авто, должник мигом погасил всю накопившуюся сумму. В разговоре с приставом он сообщил, что собирался к дальней родне, поэтому не хотел бы в дороге иметь неприятности. Таким образом, дальние родственники оказались алиментщику дороже собственного ребенка.

Также он пообещал предоставить официальную справку о доходах.