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15:45 (мск), источник: Uralpress.ru

Стоматолог из Челябинской области выплатил 76 тысяч рублей алиментов

Житель Кунашакского района Челябинской области выплатил малолетнему сыну алименты на сумму 76 тысяч рублей. Мужчина погасил долг за три года, испугавшись, что приставы «сорвут» ему поездку к родне.

«Шлейф» из алиментов тянулся за южноуральцем с 2014 года. Мужчина считал, что суммы от 500 до трех тысяч рублей, которую он ежемесячно перечислял на воспитание ребенка, вполне достаточно. Иного мнения были взыскатель и судебные приставы. Поскольку официального дохода у алиментщика не было, то расчет строился на основании среднероссийской зарплаты. Таким образом, его долг к апрелю 2017 года достиг 76 тысяч рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УФССП по Челябинской области, должник был уверен, что отсутствие официального трудоустройства убережет его от карательных мер судебных приставов. Зарегистрирован он был в доме у матери в селе Кунашак, из имущества за ним ничего не числилось. Даже FordFocus, на котором передвигался должник, принадлежит третьему лицу.

Однако судебные приставы установили, что «безработный» открыл собственный стоматологический кабинет в одном из поселков Кунашакского района. Будучи по профессии зубным врачом, гражданин сам и обслуживает пациентов.

И только перспектива срыва поездки к родственникам в Татарстан побудила молодого отца полностью выплатить 76 тысяч рублей алиментов своему маленькому сыну. Получив письменное уведомление о возможном ограничении прав управления личным авто, должник мигом погасил всю накопившуюся сумму. В разговоре с приставом он сообщил, что собирался к дальней родне, поэтому не хотел бы в дороге иметь неприятности. Таким образом, дальние родственники оказались алиментщику дороже собственного ребенка.

Также он пообещал предоставить официальную справку о доходах.

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