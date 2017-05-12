Глава омского «Пятого театра» Гриншпун стал самым богатым директором

На сайте Министерства культуры Омской области обнародованы доходы руководителей театров.

Самым богатым по итогам 2016 года стал директор «Пятого театра» Никита Гриншпун с доходом в 2 миллиона 208 тысяч 500 рублей. У него в пользовании указана трехкомнатная квартира в 102 квадратных метра.

На втором месте — теперь уже бывший руководитель Театра драмы Мир Бывалин, заработавший заработал 2 миллиона 90 тысяч рублей. Он задерларировал половину общей долевой собственности на трехкомнатную квартиру в 76 «квадратов» и земельный участок в 400 «квадратов». Супруга главы театра получила в прошлом году 193 тысячи рублей. У нее в собственности та же самая «трешка», дачный участок в 400 квадратных метров и гараж. Ездит дама на NISSAN.

Замыкает тройку лидеров директор омского «Арлекина» Станислав Дубков заработал 1 миллионов 479 тысяч 257 рублей. В собственности у него на двоих с супругой трехкомнатная квартира в 74 квадратных метра. Жена Дубкова указала доход в 470,5 тысяч рублей. Ездит она на машине Ford Fusion.