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15:51 (мск), источник: Om1.ru

Глава омского «Пятого театра» Гриншпун стал самым богатым директором

Худрук задекларировал 2 миллиона 208 тысяч 500 рублей доходов.

На сайте Министерства культуры Омской области обнародованы доходы руководителей театров.

Самым богатым по итогам 2016 года стал директор «Пятого театра» Никита Гриншпун с доходом в 2 миллиона 208 тысяч 500 рублей. У него в пользовании указана трехкомнатная квартира в 102 квадратных метра.

На втором месте — теперь уже бывший руководитель Театра драмы Мир Бывалин, заработавший заработал 2 миллиона 90 тысяч рублей. Он задерларировал половину общей долевой собственности на трехкомнатную квартиру в 76 «квадратов» и земельный участок в 400 «квадратов». Супруга главы театра получила в прошлом году 193 тысячи рублей. У нее в собственности та же самая «трешка», дачный участок в 400 квадратных метров и гараж. Ездит дама на NISSAN.

Замыкает тройку лидеров директор омского «Арлекина» Станислав Дубков заработал 1 миллионов 479 тысяч 257 рублей. В собственности у него на двоих с супругой трехкомнатная квартира в 74 квадратных метра. Жена Дубкова указала доход в 470,5 тысяч рублей. Ездит она на машине Ford Fusion.

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Глава омского «Пятого театра» Гриншпун стал самым богатым директором
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