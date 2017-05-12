В Минкурортов рассказали, сколько туристов отдохнуло в Крыму на майские и сколько за это заплатили

Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий.

Средняя загрузка работающих санаториев и отелей в этот период, по данным профильного министерства, составила 33,3%.

«В пятерку популярных курортных регионов Крыма среди отдыхающих на майские праздники вошли Ялта — ее посетили 47,5% туристов от общего количества отдохнувших, Евпатория — 19%, Алушта — 14,5%, Саки — 8%, Судакский регион — 4%», — рассказал Стрельбицкий.

Наиболее востребованными видами туризма стали культурно-познавательный, активный, военно-исторический туризм, в частности, экскурсии 8—9 мая с посещением памятников, связанных с историей Великой Отечественной войны, подчеркнул глава курортного ведомства.