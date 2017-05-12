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15:24 (мск), источник: РИА Крым

В Минкурортов рассказали, сколько туристов отдохнуло в Крыму на майские и сколько за это заплатили

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости (Крым). В период майских праздников 2017 года на полуострове отдохнули 163,5 тысячи туристов, что на 1,2% выше уровня прошлого года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий.

Средняя загрузка работающих санаториев и отелей в этот период, по данным профильного министерства, составила 33,3%.

«В пятерку популярных курортных регионов Крыма среди отдыхающих на майские праздники вошли Ялта — ее посетили 47,5% туристов от общего количества отдохнувших, Евпатория — 19%, Алушта — 14,5%, Саки — 8%, Судакский регион — 4%», — рассказал Стрельбицкий.

Наиболее востребованными видами туризма стали культурно-познавательный, активный, военно-исторический туризм, в частности, экскурсии 8—9 мая с посещением памятников, связанных с историей Великой Отечественной войны, подчеркнул глава курортного ведомства.

Также Стрельбицкий проинформировал, что министерством был проведен анализ стоимости отдыха и оздоровления в крымских средствах размещения. Так, в период майских праздников стоимость путевки в санаторий на одного человека, которая включает 3−4 разовое питание, размещение и базовое лечение, составляла от 2 416 рублей. Размещение в отеле категории «три звезды» — 3 559 рублей за номер для двоих с завтраком, в мини-отеле — 2 125 рублей.

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