В Минкурортов рассказали, сколько туристов отдохнуло в Крыму на майские и сколько за это заплатили

Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий.
Средняя загрузка работающих санаториев и отелей в этот период, по данным профильного министерства, составила 33,3%.
«В пятерку популярных курортных регионов Крыма среди отдыхающих на майские праздники вошли Ялта — ее посетили 47,5% туристов от общего количества отдохнувших, Евпатория — 19%, Алушта — 14,5%, Саки — 8%, Судакский регион — 4%», — рассказал Стрельбицкий.
Наиболее востребованными видами туризма стали культурно-познавательный, активный, военно-исторический туризм, в частности, экскурсии 8—9 мая с посещением памятников, связанных с историей Великой Отечественной войны, подчеркнул глава курортного ведомства.
Также Стрельбицкий проинформировал, что министерством был проведен анализ стоимости отдыха и оздоровления в крымских средствах размещения. Так, в период майских праздников стоимость путевки в санаторий на одного человека, которая включает 3−4 разовое питание, размещение и базовое лечение, составляла от 2 416 рублей. Размещение в отеле категории «три звезды» — 3 559 рублей за номер для двоих с завтраком, в мини-отеле — 2 125 рублей.