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18:02 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде закрыли две точки незаконного слива жидких бытовых отходов

В Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах водители ассенизаторских машин самовольно подключались к централизованным системам водоотведения. Теперь нарушителям закрыли подходы к канализации.

Две эти точки — на улицах Созидательская и Героев Тулы — были обнаружены инспекторами облкомприроды во время рейдов в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда. Там были задержаны водители, которые сливали с ассенизационных машин в городскую канализацию жидкие бытовые отходы.

В ходе рассмотрения двух административных дел водителям были назначены штрафы. Кроме того, инспекторы облкомприроды направили представление в адрес ООО «Концессии водоснабжения» — арендатора городских сетей. Компанией приняты меры, исключающие в дальнейшем возможность слива в этих местах жидких бытовых отходов.

Как показывают итоги рейдов, более чем в сорока местах в различных районах Волгограда фиксируются факты подобных правонарушений. За текущий год хозяевам 19 таких объектов направлены представления о принятии необходимых мер по их закрытию. На сегодняшний день 11 представлений исполнено.

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