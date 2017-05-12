В Волгограде закрыли две точки незаконного слива жидких бытовых отходов

Две эти точки — на улицах Созидательская и Героев Тулы — были обнаружены инспекторами облкомприроды во время рейдов в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда. Там были задержаны водители, которые сливали с ассенизационных машин в городскую канализацию жидкие бытовые отходы.

В ходе рассмотрения двух административных дел водителям были назначены штрафы. Кроме того, инспекторы облкомприроды направили представление в адрес ООО «Концессии водоснабжения» — арендатора городских сетей. Компанией приняты меры, исключающие в дальнейшем возможность слива в этих местах жидких бытовых отходов.

Как показывают итоги рейдов, более чем в сорока местах в различных районах Волгограда фиксируются факты подобных правонарушений. За текущий год хозяевам 19 таких объектов направлены представления о принятии необходимых мер по их закрытию. На сегодняшний день 11 представлений исполнено.