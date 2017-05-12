В Калининграде из-за вспышки сальмонеллёза временно закрыли детский сад
В Калининграде временно приостановили работу детского сада, несколько детей и сотрудников которого заразились сальмонеллёзом. Об этом Клопс.Ru сообщили родители пострадавших.
В Калининграде временно приостановили работу детского сада, несколько детей и сотрудников которого заразились сальмонеллёзом. Об этом Клопс.Ru сообщили родители пострадавших.
Информацию подтвердили в региональном Роспотребнадзоре.
Сообщается, что всего с 7 по 10 мая 2017 года было зарегистрировано 22 случая заболевания, двое из заболевших госпитализированы в инфекционный стационар. По результатам проведённого лабораторного обследования у заболевших подтверждена сальмонеллёзная инфекция.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Калининградской области оперативно приступили к эпидемиологическому расследованию и организации противоэпидемических мероприятий в МАДОУ детский сад № 131 г. Калининграда, где зарегистрирована групповая заболеваемость кишечной инфекцией среди детей и сотрудников. Там проверяют соблюдение установленных требований к организации питания детей, исследуют пробы пищевой продукции, сотрудников учреждения, в том числе пищеблока.
В детском саду проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекция всех помещений, включая групповые и пищеблок, а также кухонной и столовой посуды, игрушек. Работа детского сада временно приостановлена до завершения всех необходимых исследований. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора.
Напомним, недавно калининградцы заразились сальмонеллёзом, приготовив дома тирамису. В прошлом году заболеваемость сальмонеллёзом в нашем регионе была выше среднероссийского показателя в два раза.