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16:53 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде из-за вспышки сальмонеллёза временно закрыли детский сад

В Калининграде временно приостановили работу детского сада, несколько детей и сотрудников которого заразились сальмонеллёзом. Об этом Клопс.Ru сообщили родители пострадавших.

Источник: Клопс.ru

Информацию подтвердили в региональном Роспотребнадзоре.

Сообщается, что всего с 7 по 10 мая 2017 года было зарегистрировано 22 случая заболевания, двое из заболевших госпитализированы в инфекционный стационар. По результатам проведённого лабораторного обследования у заболевших подтверждена сальмонеллёзная инфекция.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Калининградской области оперативно приступили к эпидемиологическому расследованию и организации противоэпидемических мероприятий в МАДОУ детский сад № 131 г. Калининграда, где зарегистрирована групповая заболеваемость кишечной инфекцией среди детей и сотрудников. Там проверяют соблюдение установленных требований к организации питания детей, исследуют пробы пищевой продукции, сотрудников учреждения, в том числе пищеблока.

В детском саду проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекция всех помещений, включая групповые и пищеблок, а также кухонной и столовой посуды, игрушек. Работа детского сада временно приостановлена до завершения всех необходимых исследований. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора.

Напомним, недавно калининградцы заразились сальмонеллёзом, приготовив дома тирамису. В прошлом году заболеваемость сальмонеллёзом в нашем регионе была выше среднероссийского показателя в два раза.

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