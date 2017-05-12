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16:54 (мск), источник: Вести Иркутск

Режиссёр Кшиштоф Занусси приехал в Иркутск на Дни польского кино

В Иркутске наступили Дни польского кино. Специальным гостем фестиваля стал режиссёр Кшиштоф Занусси. У нас в гостях он в шестой раз.

В 77 лет он путешествует так же много, как и в 20. Польский режиссёр свободно говорит на восьми языках, в том числе на русском. Он — лидер кинематографа 70-х. Вместо того чтобы производить бытовую технику, как его итальянские родственники, Занусси выбрал режиссуру. Он снимает психологические ленты, решая в них сложные моральные вопросы. Этический облик и долг человека — вот что волнует современного классика.

— Если мы не имеет перед собой каких-то ценностей, то мы не можем разобраться, что хорошее, а что плохое, что красивое, а что отвратительное. В этом надо разобраться. Это всё моральные вопросы, — режиссёр из Польши Кшиштоф Занусси.

В Иркутск Занусси привёз свои лучшие работы. Открылся фестиваль последним фильмом режиссёра под названием «Инородное тело». По сюжету, девушка молодого итальянца неожиданно уходит в монастырь. Он едет вслед за ней, надеясь, что та передумает.

— Дядя мне помог с работой здесь, в корпорации. Как минимум на год. Хочу быть рядом. Ты должна принять решение, — режиссёр из Польши Кшиштоф Занусси.

Это совместная работа России и Польши. В фильме снялись Чулпан Хаматова и Михаил Ефремов.

— Думаю, эта картина вызовет больше интереса, потому что она ближе вашему зрителю. Да и съёмки были в России. Ну, увидим. Для меня это загадка. Я и приехал, чтобы смотреть, как люди принимают мои картины.

В афише на выходные четыре картины разных лет. Это ленты «Защитные цвета», «Жизни за жизнь», «Брат нашего Бога» и «Персона нон грата». Фильмы можно увидеть в Доме кино на бесплатных сеансах. Сам Занусси тоже не против сходить в кинотеатр. Он следит за российскими новинками.

— Видел несколько боевиков, «Викинга» посмотрел. Надо бы увидеть, что там сделано. Жду с огромным нетерпением новой картины Звягинцева, которая будет на Каннском кинофестивале, — режиссёр из Польши Кшиштоф Занусси.

Но сейчас кино волнует режиссёра меньше, чем литература. На следующей неделе в России выходит его книга под названием «Стратегия жизни». Это сборник советов молодым людям. Ими Занусси с удовольствием делится не только со страниц.

— Если человек поступает порядочно, не может ждать награды, но ему будет жить легче или лучше, чем тому, кто будет конформистом. Конформист награду получит, а жизнь у него будет нехорошая, — режиссёр из Польши Кшиштоф Занусси.

— Например, людям искусства. Это важный совет. Чувствовать, что всё, что модно, очень стареет. Даже если делаете фотографию очень модно. Через 10 лет будет видно, что эта фотография была снята в конце 17-го года. А если это будете делать осторожно, более нейтрально, тогда она никогда не постареет.

По словам режиссёра, жизнь — опасное приключение. Об этом Кшиштоф Занусси расскажет на творческой встрече 14 мая в Доме кино. А пока — наслаждайтесь фильмами.

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