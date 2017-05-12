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15:54 (мск), источник: Новости Перми

В УФАС пожаловались на скандальную рекламу цветов

Велосипед с логотипом «Букетв (лицо)» ездит по центру города. По мнению пермяков, подобное название оскорбляет чувства женщин.

В пермское УФАС поступила жалоба на рекламу цветов «Букет в (лицо)», которая размещена на велосипеде. Продавцы букетов с этим названием ездили от ЦУМа до остановки Хохрякова по улице Ленина.

В заявлении говорится, что реклама содержит некорректную игру слов, оскорбляющую чувства женщин и унижающую их достоинство, а также отрицательно сказывается на имидже города.

Согласно части 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе», реклама не может содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения. По данному факту УФАС проведет проверку.

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