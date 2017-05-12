В УФАС пожаловались на скандальную рекламу цветов

В пермское УФАС поступила жалоба на рекламу цветов «Букет в (лицо)», которая размещена на велосипеде. Продавцы букетов с этим названием ездили от ЦУМа до остановки Хохрякова по улице Ленина.



В заявлении говорится, что реклама содержит некорректную игру слов, оскорбляющую чувства женщин и унижающую их достоинство, а также отрицательно сказывается на имидже города.



Согласно части 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе», реклама не может содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения. По данному факту УФАС проведет проверку.