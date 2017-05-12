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17:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Новая техника вышла на ремонт дорог в Иркутске

Объемы дорожного ремонта в столице региона увеличились, заявил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский.

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фотографий

На дороги вышла новая техника, благодаря которой площадь ремонтируемого асфальтового покрытия выросла в несколько раз. Новые термомашины были приобретены в 2017 году, при их использовании удается ремонтировать до 200 кв. метров дорожного покрытия в день.

Также теперь в работе используется инфракрасный нагреватель, с помощью которого места соединения старого и нового асфальта разогревают до температуры плавления. При укладке асфальтовой смеси в яму с помощью виброплиты шов спаивается таким образом, что на дороге устраняются все складки и неровности после проведения ремонта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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