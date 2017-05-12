На каких улицах Уфы установят новые камеры фотовидеофиксации

Автодороги башкирской столицы скоро пополнятся 16 новыми камерами фотовидеофиксации. Судя по документу, который опубликован на сайте госзакупок, аппаратура будет работать при 40-градусном морозе и при жаре +50.

Кстати, камеры будут фиксировать не только соблюдение скоростного режима, но и проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию и проверять регистрацию автомобиля.

Всевидящие ока установят на перекрестках: