На каких улицах Уфы установят новые камеры фотовидеофиксации
Аппаратура будет отслеживать не только скоростной режим.
Аппаратура будет отслеживать не только скоростной режим.
Автодороги башкирской столицы скоро пополнятся 16 новыми камерами фотовидеофиксации. Судя по документу, который опубликован на сайте госзакупок, аппаратура будет работать при 40-градусном морозе и при жаре +50.
Кстати, камеры будут фиксировать не только соблюдение скоростного режима, но и проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за
Всевидящие ока установят на перекрестках: