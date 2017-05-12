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16:02 (мск), источник: Комсомольская правда

На каких улицах Уфы установят новые камеры фотовидеофиксации

Аппаратура будет отслеживать не только скоростной режим.

Автодороги башкирской столицы скоро пополнятся 16 новыми камерами фотовидеофиксации. Судя по документу, который опубликован на сайте госзакупок, аппаратура будет работать при 40-градусном морозе и при жаре +50.

Кстати, камеры будут фиксировать не только соблюдение скоростного режима, но и проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию и проверять регистрацию автомобиля.

Всевидящие ока установят на перекрестках:

  • проспект Октября и ул.50 лет СССР,
  • проспект Октября и ул. Шафиева;.
  • ул. Айской и Достоевского;.
  • ул. К. Маркса и Заки Валиди;.
  • ул. К. Маркса и Пушкина;.
  • ул. М. Жукова и Баязита Бикбая;.
  • ул. Сипайловской и Жукова;.
  • около дома 160/9 по ул. Менделеева в северном и южном направлении;.
  • на ул. Жукова (примыкание к ул. Королева).

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