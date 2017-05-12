В Самаре закроют общественную баню на улице Братьев Коростелевых

В Самаре закроют общественную баню № 4, расположенную на улице Братьев Коростелевых, 47, сообщает 63.ru со ссылкой на администрации Железнодорожного района.

Баня перестанет работать с 1 июня. Причина закрытия — аварийное состояние оборудования бани.

Неудобства в связи с закрытием испытают жители поселка Шмидта. В качестве альтернативы им предлагают бани на улицах Пионерской и Самарской.

Баня на улице Пионерской, 45, работает с 08:00 до 22:00. Касса с 08:00 до 21:00. С 12:00 до 15:00 перерыв на подтопку. Понедельник, среда, суббота — женский дни; четверг, пятница, воскресенье — мужские дни. Санитарный день — вторник.

Баня на улице Самарской, 140, работает с 07:00 до 21:00. Касса с 08:00 до 20:00. С 12:00 до 15:00 перерыв на подтопку. Понедельник, четверг, суббота — женский дни; вторник, пятница, воскресенье — мужские дни. Санитарный день — среда.