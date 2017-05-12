В Самарской области температура воздуха ожидается на 4 °C ниже средних многолетних значений

В дальнейшем существенных осадков не ожидается. В ночные часы прохладно, при отсутствии облачности и слабом ветре местами заморозки, а дневной фон температуры воздуха будет достаточно комфортным.

По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса ниже средних многолетних значений.

В субботу, 13 мая, ночью в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 1… 6 °C. Днем переменная облачность без осадков. Воздух прогреется от 11 до 16 °C. Ветер западный 5−10 м/с.

В воскресенье, 14 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью похолодает от 1 до 6 °C, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки от -0 до -2 °C. Днем столбик термометра поднимется от 13 до 18 °C. Ветер неустойчивый слабый.

В понедельник, 15 мая, ожидаются аналогичные погодные условия, сообщают в Приволжском УГМС.