В Самарской области температура воздуха ожидается на 4 °C ниже средних многолетних значений
Предстоящей ночью при прохождении через Самарскую область холодного атмосферного фронта будут выпадать кратковременные дожди.
Предстоящей ночью при прохождении через Самарскую область холодного атмосферного фронта будут выпадать кратковременные дожди.
В дальнейшем существенных осадков не ожидается. В ночные часы прохладно, при отсутствии облачности и слабом ветре местами заморозки, а дневной фон температуры воздуха будет достаточно комфортным.
По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса ниже средних многолетних значений.
В субботу, 13 мая, ночью в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 1… 6 °C. Днем переменная облачность без осадков. Воздух прогреется от 11 до 16 °C. Ветер западный 5−10 м/с.
В воскресенье, 14 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью похолодает от 1 до 6 °C, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки от -0 до -2 °C. Днем столбик термометра поднимется от 13 до 18 °C. Ветер неустойчивый слабый.
В понедельник, 15 мая, ожидаются аналогичные погодные условия, сообщают в Приволжском УГМС.