Скончался экс-депутат Украины Задорожный

«Александр Задорожный умер… Нет слов. Нет..», — сообщил исполнительный директор Центра общественных отношений Евгений Магда на своей странице в Facebook, не указывая причин смерти.

Бывший депутат Василий Горбаль также подтвердил информацию о смерти Задорожного: «Выпускникам КИМО: не стало светлого и доброго человека Александра Задорожнего ((«.