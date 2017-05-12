Скончался экс-депутат Украины Задорожный
Причина смерти Задорожнего пока неизвестна.
Причина смерти Задорожнего пока неизвестна.
12 мая скончался профессор Национального университета Тараса Шевченко Александр Задорожный, бывший народный депутат Украины и советник Тимошенко.
«Александр Задорожный умер… Нет слов. Нет..», — сообщил исполнительный директор Центра общественных отношений Евгений Магда на своей странице в Facebook, не указывая причин смерти.
Бывший депутат Василий Горбаль также подтвердил информацию о смерти Задорожного: «Выпускникам КИМО: не стало светлого и доброго человека Александра Задорожнего ((«.
Задорожный дважды избирался народным депутатом Украины. В июле 2007 года Ющенко уволил Задорожнего из Высшего совета юстиции с формулировкой «за нарушение присяги». В феврале 2008 года был назначен советником