В Перми из-за клещей перенесли экологическую акцию

В Перми отменили экольгическую акцию, которую планировали провести 14 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, причиной стали клещи, активные несмотря на ряд обработок леса.

Высадка деревьев предполагается в местах отдыха «Золотые пески» и «Чаша» в Черняевском лесу. Новую дату акции чиновники пока не озвучивают.

В Пермском городском лесничестве отметили, что обработке от клещей в Черняевском лесу подвергается около 250 га: экологические тропы, места отдыха и прилегающая к ним территория в радиусе 50 метров, открытые поляны, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом, а также дорожно-тропиночная сеть. Ширина полосы обработки троп — порядка 14 метров.

В 2017 году первичную обработку провели 4 мая. Однако в ходе проверки в лесу Роспотребнадзор обнаружил клещей. 10 мая проведена повторная противоклещевая обработка. Но из-за дождливой погоды ее эффективность значительно снизилась.

Стоит отметить, что по состоянию на 11 мая в медицинские организации края с присасыванием клещей обратилось 950 человек. Как сообщили корреспонденту в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, в 2017 году запланировано проведение акарицидных обработок на площади 4 тыс. га. Уже обработано 3% от плана. Однако как показывает практика, на эффективность обработок влияют последующие за ними погодные условия.