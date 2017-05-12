В Перми из-за клещей перенесли экологическую акцию
В Черняевском лесу планировалась высадка деревьев. Однако дату ее проведения пришлось перенести на неопределенный срок, несмотря на несколько противоклещевых обработок лесного массива.
В Черняевском лесу планировалась высадка деревьев. Однако дату ее проведения пришлось перенести на неопределенный срок, несмотря на несколько противоклещевых обработок лесного массива.
В Перми отменили экольгическую акцию, которую планировали провести 14 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
Высадка деревьев предполагается в местах отдыха «Золотые пески» и «Чаша» в Черняевском лесу. Новую дату акции чиновники пока не озвучивают.
В Пермском городском лесничестве отметили, что обработке от клещей в Черняевском лесу подвергается около 250 га: экологические тропы, места отдыха и прилегающая к ним территория в радиусе 50 метров, открытые поляны, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом, а также
В 2017 году первичную обработку провели 4 мая. Однако в ходе проверки в лесу Роспотребнадзор обнаружил клещей. 10 мая проведена повторная противоклещевая обработка. Но
Стоит отметить, что по состоянию на 11 мая в медицинские организации края с присасыванием клещей обратилось 950 человек. Как сообщили корреспонденту в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, в 2017 году запланировано проведение акарицидных обработок на площади 4 тыс. га. Уже обработано 3% от плана. Однако как показывает практика, на эффективность обработок влияют последующие за ними погодные условия.