Клещи покусали уже более 500 омичей

В региональном Роспотребнадзоре назвали количество жителей города и области, пострадавших от присасывания клеща. Так, с начала весны за медицинской помощью с жалобами на укусы обратились 535 человек, из низ 188 детей. За аналогичный период прошлого года количество покусанных омичей перевалило за тысячу.

Непосредственно в городе за медицинской помощью с укусом клеща обратились 209 человек, в том числе 60 детей.

Укусы клещами зарегистрированы на территории Азовского, Большереченского, Большеуковского, Горьковского, Знаменского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Саргатского, Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Шербакульского, Черлакского районов.

В областном Роспотребнадзоре отметили, что больных инфекциями, передающимися клещами, на территории региона не зарегистрировано.