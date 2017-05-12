Клещи покусали уже более 500 омичей
Впрочем, за аналогичный период прошлого года укусов было зарегистрировано в два раза больше.
Впрочем, за аналогичный период прошлого года укусов было зарегистрировано в два раза больше.
В региональном Роспотребнадзоре назвали количество жителей города и области, пострадавших от присасывания клеща. Так, с начала весны за медицинской помощью с жалобами на укусы обратились 535 человек, из низ 188 детей. За аналогичный период прошлого года количество покусанных омичей перевалило за тысячу.
Непосредственно в городе за медицинской помощью с укусом клеща обратились 209 человек, в том числе 60 детей.
Укусы клещами зарегистрированы на территории Азовского, Большереченского, Большеуковского, Горьковского, Знаменского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Полтавского,
В областном Роспотребнадзоре отметили, что больных инфекциями, передающимися клещами, на территории региона не зарегистрировано.