В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД выявили 19 неисправных автобусов

Сотрудники Госавтоинспекции провели в Нижнем Новгороде профилактическую операцию «Автобус», сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Полицейские осмотрели более 140 автобусов, которые используются для перевозки пассажиров и багажа. В итоге было выявлено 19 неисправных транспортных средств, составлено семь административных протоколов в отношении должностных лиц.

Также выявлено 108 нарушений ПДД, которые допустили водители автобусов: проезд на красный свет, использование мобильного телефона за рулем, нарушение режимов труда и отдыха, а также правил проезда пешеходных переходов.