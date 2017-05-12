Суд отправил ректора Бачевского под домашний арест

Уголовное дело было возбуждено 4 мая текущего года. По версии следствия, Бачевский превысил свои полномочия в период с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года. Свою вину ректор не признал.

«Оставаясь на свободе Бачевский может скрыться от следствия, уничтожать доказательства. Он руководит многими сотрудниками, которые еще не допрошены, потому может воздействовать на них», — заявил в суде следователь Минин.

Кроме того, на заседании были оглашены показания некого Иванова — свидетель, опасаясь за свою жизнь и здоровье, давал показание под псевдонимом. Он заявил, что Бачевский заключал множество незаконных договоров аренды, помимо тех, о которых известно следствию. Кроме того, свидетель указал на то, что Бачевский имеет связи в правоохранительных органах, как на региональном, так и на федеральном уровне. Исходя из этого, ректор, оставаясь на свободе, сможет оказывать давление на свидетелей. Таким образом, и следствие, и прокуратура просили суд отправить Сергея Бачевского под стражу.

В свою очередь, сам Бачевский заявил суду, что преступление, в котором его обвиняют, было совершено 2 года назад, а все документы, имеющие к этому отношение были, как выяснилось, изъяты правоохранителями еще год назад.

«За это время я уже мог бы повлиять на свидетелей, но не сделал этого. О каких новых фактах незаконной аренды идет речь, я немею никакого представления. Не могу согласиться с правовой оценкой своих действий, но это дело суда. Не могу согласиться с размером ущерба, но это покажет экспертиза. У меня хорошая репутация, которой сейчас нанесен ущерб. Об этом свидетельствует большой интерес любопытных журналистов к делу. Я заинтересован в восстановлении репутации как своей, так и вуза», — заявил на заседании сам Бачевский.