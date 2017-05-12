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16:53 (мск), источник: Фонтанка

Суд отправил ректора Бачевского под домашний арест

Невский районный суд сегодня, 12 мая, вынес решение отправить ректора университета Боны-Бруевича Сергея Бачевского под домашний арест, передает корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

Источник: Фонтанка

Бачевский обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч.1 ст. 286 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено 4 мая текущего года. По версии следствия, Бачевский превысил свои полномочия в период с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года. Свою вину ректор не признал.

Следователи считают, что в указанный период Бачевский в рамках трех контрактов передал нежилые помещение в аренду разным коммерческим организациям, нарушив законы, в том числе, трудовой договор.

Тем самым, университету и был причинен существенный вред — недополучение 1,7 млн рублей.

«Оставаясь на свободе Бачевский может скрыться от следствия, уничтожать доказательства. Он руководит многими сотрудниками, которые еще не допрошены, потому может воздействовать на них», — заявил в суде следователь Минин.

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Кроме того, на заседании были оглашены показания некого Иванова — свидетель, опасаясь за свою жизнь и здоровье, давал показание под псевдонимом. Он заявил, что Бачевский заключал множество незаконных договоров аренды, помимо тех, о которых известно следствию. Кроме того, свидетель указал на то, что Бачевский имеет связи в правоохранительных органах, как на региональном, так и на федеральном уровне. Исходя из этого, ректор, оставаясь на свободе, сможет оказывать давление на свидетелей. Таким образом, и следствие, и прокуратура просили суд отправить Сергея Бачевского под стражу.

В свою очередь, сам Бачевский заявил суду, что преступление, в котором его обвиняют, было совершено 2 года назад, а все документы, имеющие к этому отношение были, как выяснилось, изъяты правоохранителями еще год назад.

«За это время я уже мог бы повлиять на свидетелей, но не сделал этого. О каких новых фактах незаконной аренды идет речь, я немею никакого представления. Не могу согласиться с правовой оценкой своих действий, но это дело суда. Не могу согласиться с размером ущерба, но это покажет экспертиза. У меня хорошая репутация, которой сейчас нанесен ущерб. Об этом свидетельствует большой интерес любопытных журналистов к делу. Я заинтересован в восстановлении репутации как своей, так и вуза», — заявил на заседании сам Бачевский.

Я провел ночь в СИЗО с рецидивистом, у которого 12 судимостей и более 20 лет лагерей. В такой ситуации любому ректору будет тяжело готовиться к суду.
Сергей Бачевский
Ректора университета Боны-Бруевича

Кроме того, и фигурант дела, и его адвокат отметили, что если Бачевского отправят в СИЗО, то «вуз столкнется с экономическим коллапсом, поскольку деятельность университета будет приостановлена». Этот довод ректор пояснил тем, что только у него есть право какой-либо подписи. «А на носу — выпуск и масса других мероприятий», — резюмировал Бачевский.

В результате ходатайство следствия ФСБ оставлено без удовлетворения. В качестве меры пресечения для профессора избрали домашний арест до 4 июля текущего года. В качестве ограничительных мер суд запретил ректору использовать средства связи.

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