Суд отправил ректора Бачевского под домашний арест
Невский районный суд сегодня, 12 мая, вынес решение отправить ректора университета
Невский районный суд сегодня, 12 мая, вынес решение отправить ректора университета
Бачевский обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч.1 ст. 286 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено 4 мая текущего года. По версии следствия, Бачевский превысил свои полномочия в период с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года. Свою вину ректор не признал.
Тем самым, университету и был причинен существенный вред — недополучение 1,7 млн рублей.
«Оставаясь на свободе Бачевский может скрыться от следствия, уничтожать доказательства. Он руководит многими сотрудниками, которые еще не допрошены, потому может воздействовать на них», — заявил в суде следователь Минин.
Кроме того, на заседании были оглашены показания некого Иванова — свидетель, опасаясь за свою жизнь и здоровье, давал показание под псевдонимом. Он заявил, что Бачевский заключал множество незаконных договоров аренды, помимо тех, о которых известно следствию. Кроме того, свидетель указал на то, что Бачевский имеет связи в правоохранительных органах, как на региональном, так и на федеральном уровне. Исходя из этого, ректор, оставаясь на свободе, сможет оказывать давление на свидетелей. Таким образом, и следствие, и прокуратура просили суд отправить Сергея Бачевского под стражу.
В свою очередь, сам Бачевский заявил суду, что преступление, в котором его обвиняют, было совершено 2 года назад, а все документы, имеющие к этому отношение были, как выяснилось, изъяты правоохранителями еще год назад.
«За это время я уже мог бы повлиять на свидетелей, но не сделал этого. О каких новых фактах незаконной аренды идет речь, я немею никакого представления. Не могу согласиться с правовой оценкой своих действий, но это дело суда. Не могу согласиться с размером ущерба, но это покажет экспертиза. У меня хорошая репутация, которой сейчас нанесен ущерб. Об этом свидетельствует большой интерес любопытных журналистов к делу. Я заинтересован в восстановлении репутации как своей, так и вуза», — заявил на заседании сам Бачевский.
Я провел ночь в СИЗО с рецидивистом, у которого 12 судимостей и более 20 лет лагерей. В такой ситуации любому ректору будет тяжело готовиться к суду.
Кроме того, и фигурант дела, и его адвокат отметили, что если Бачевского отправят в СИЗО, то «вуз столкнется с экономическим коллапсом, поскольку деятельность университета будет приостановлена». Этот довод ректор пояснил тем, что только у него есть право
В результате ходатайство следствия ФСБ оставлено без удовлетворения. В качестве меры пресечения для профессора избрали домашний арест до 4 июля текущего года. В качестве ограничительных мер суд запретил ректору использовать средства связи.