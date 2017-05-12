СПбГУТ впервые прокомментировал задержание ректора

Как сообщает 12 мая образовательное учреждение со ссылкой на проректора по воспитательной работе и связям с общественностью Ирину Алексеенко, администрация вуза оказывает содействие следствию во всех мероприятиях.

«Коллектив университета выражает уверенность в том, что в скором времени объективные обстоятельства дела будут установлены, и сложившаяся ситуация будет разрешена», — отмечают в СПбГУТ.

Там заверили, что в настоящее время университет функционирует в обычном режиме.

Напомним, что 11 мая УФСБ по Петербургу и области сообщило о проведенных в вузе следственных мероприятиях в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Как выяснила «Фонтанка», ректор учебного заведения был задержан. Ему инкриминируется некорректное обращение с несколькими миллионами, полученными от сдачи в аренду помещений вуза. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.