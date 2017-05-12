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18:06 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде наградили лучших медсестер региона

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Международного Дня медицинской сестры, прошло 12 мая в ДК Профсоюзов.

Источник: РИАЦ

В праздничной обстановке отметили лучших специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, которые являются не только профессионалами высокого уровня, но образцом для молодых коллег.

— Огромное вам спасибо за ваш нелегкий труд, теплоту и умение оказываться там, где вы больше всего нужны. Я хочу пожелать вам здоровья и счастья, чтобы та доброта, которую вы отдаете пациентам, к вам возвращалась, чтобы вы с удовольствием ходили на работу, — поздравила медработников заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Дронова.

В рамках торжественного мероприятия подвели итоги регионального конкурса «Лучшая медицинская сестра». Он проходил по семи номинациям: «Лучшая участковая медицинская сестра», «Лучшая медицинская сестра», «Лучшая старшая медицинская сестра», «Лучшая акушерка», «Лучший фельдшер», «Лучший лаборант», «За верность профессии».

— В конкурсе принимали участие все медицинские учреждения Волгоградской области, было представлено 48 работ. Экспертное жюри выбрало семь победителей, которые будут представлять регион на всероссийском этапе. В состав конкурсной комиссии входили лучшие профессионалы, представители медицинских и общественных организаций, а также сообществ пациентов Волгоградской области, — рассказала заместитель директора по мониторингу организации медицинской помощи ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» Лилия Елисеева.

Все победители единогласно говорят, что любят свою профессию, несмотря на все сложности, и другой работы для себя не представляют.

— Когда пришло время выбирать профессию, я сразу поняла, что хочу работать в медицине и именно с детьми. И вот уже 22 года работаю в одном лечебном учреждении. Очень люблю свою профессию, коллектив, маленьких пациентов и их родителей, и это было видно в моей конкурсной работе, которую я назвала «Профессия длинною в жизнь», — поделилась победительница в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» участковая медсестра детской поликлиники № 16 Волгограда Ольга Щукина.

Как отметили представители конкурсной комиссии, очень сложно было определить победителя в номинации «За верность профессии». В ней нужно было показать свою профессиональную деятельность в качестве организатора сестринского дела. При этом победителем должен был стать настоящий профессионал, который любит и ценит свое дело, несмотря ни на что. В этом году лучшей в этой номинации стала главная медицинская сестра ГУЗ «Государственная клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» Татьяна Кулиш, которая проработала в медицине 37 лет.

— После окончания училища я пришла работать медсестрой в городскую клиническую больницу № 25. Потом ушла служить в советскую армию в Чехословакии, пришлось надеть гимнастерку и взять автомат. Вернувшись, я работала в госпитале ветеранов войны, где получила дополнительное образование. И так сложилась судьба, что спустя время я вернулась работать в 25-ю больницу на должность главной медицинской сестрой. Коллектив у нас большой, свыше 500 медицинских сестер, с которыми ежедневно трудимся бок о бок. Работа сложная, но я ни капли не жалею, что выбрала такую профессию, — рассказала Татьяна Кулиш.

Победителями конкурса также стали старший рентгенлаборант рентгенологического отделения лучевой диагностики ГУЗ «Государственная клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» Алексей Шепелев, фельдшер медицинского кабинета средней школы ГУЗ «Детская поликлиника № 1» Анна Куликова, акушерка родильного отделения ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2» Наталья Бостанова, медицинская сестра процедурной педиатрического отделения № 1 ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15» Светлана Колесникова, старшая медицинская сестра отделения анестезиологии реанимации 2 ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» Александра Соловьева.

Добавим, что в Волгоградской области в учреждениях регионального здравоохранения трудится более 22 тысяч медицинских работников среднего звена. Вчера, в преддверии профессионального праздника, чествовали лучших медсестер города Волжский.

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