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17:59 (мск), источник: Мослента

«Желтый» уровень опасности объявлен в московском регионе из-за заморозков

В ночь на субботу, 13 мая, по области ожидается от минус 4 до плюс 1.

Источник: Агентство «Москва»

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье 12 и 13 мая из-за заморозков. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу, 13 мая, в столице будет около ноля. По области — от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем в столице — 10−12 тепла, в Подмосковье — 8−13 выше ноля. Также ожидается слабый ветер переменных направлений.

Ранее сообщалось, что среднесуточная температура воздуха в Москве в четверг, 11 мая, стала самой низкой за последние 80 лет. Данное значение составило всего плюс 2,4 градуса. Отклонение от нормы достигло более чем 10 градусов. В последний раз настолько холодно 11 мая было в 1972 году. Тогда среднесуточная температура составила 3,4 градуса тепла.

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