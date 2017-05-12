«Желтый» уровень опасности объявлен в московском регионе из-за заморозков
В ночь на субботу, 13 мая, по области ожидается от минус 4 до плюс 1.
В ночь на субботу, 13 мая, по области ожидается от минус 4 до плюс 1.
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье 12 и 13 мая
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу, 13 мая, в столице будет около ноля. По области — от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем в столице — 10−12 тепла, в Подмосковье — 8−13 выше ноля. Также ожидается слабый ветер переменных направлений.
Ранее сообщалось, что среднесуточная температура воздуха в Москве в четверг, 11 мая, стала самой низкой за последние 80 лет. Данное значение составило всего плюс 2,4 градуса. Отклонение от нормы достигло более чем 10 градусов. В последний раз настолько холодно 11 мая было в 1972 году. Тогда среднесуточная температура составила 3,4 градуса тепла.