На Дону 14 пар-долгожителей получили почетные знаки «Во благо семьи и общества»

А супругов Надолинских из Неклиновского района глава региона наградил диплом победителей Всероссийского конкурса «Семья года — 2016».

«Чем крепче семьи, тем больше стабильности во всем нашем обществе. Сегодня мы чествуем замечательные супружеские пары, которые своим примером воплощают высокие идеалы брачного союза», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.