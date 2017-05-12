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18:21 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону 14 пар-долгожителей получили почетные знаки «Во благо семьи и общества»

12 мая в преддверии Международного дня семьи Василий Голубев вручил почетные знаки «Во благо семьи и общества» 14 парам-долгожителям.

А супругов Надолинских из Неклиновского района глава региона наградил диплом победителей Всероссийского конкурса «Семья года — 2016».

«Чем крепче семьи, тем больше стабильности во всем нашем обществе. Сегодня мы чествуем замечательные супружеские пары, которые своим примером воплощают высокие идеалы брачного союза», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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