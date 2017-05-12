На Дону 14 пар-долгожителей получили почетные знаки «Во благо семьи и общества»
12 мая в преддверии Международного дня семьи Василий Голубев вручил почетные знаки «Во благо семьи и общества» 14
12 мая в преддверии Международного дня семьи Василий Голубев вручил почетные знаки «Во благо семьи и общества» 14
А супругов Надолинских из Неклиновского района глава региона наградил диплом победителей Всероссийского конкурса «Семья года — 2016».
«Чем крепче семьи, тем больше стабильности во всем нашем обществе. Сегодня мы чествуем замечательные супружеские пары, которые своим примером воплощают высокие идеалы брачного союза», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.