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18:08 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом построили новый дом-интернат для пожилых и инвалидов

Новое здание для Мачешанского дома-интерната построили в Киквидзенском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, в двухэтажном здании предусмотрены спальни для колясочников, оборудованные изолированным выездом на улицу по пандусу, а для семейных пар — отдельные двухместные комнаты. Каждое спальное место и санузлы оборудованы устройствами вызова персонала. Кроме жилых помещений в новом корпусе есть пищеблок, прачечная, медкабинеты, домашний кинотеатр и библиотека, оснащенная компьютерами с выходом в интернет. Здание также оборудовано специальным комплексом, который автоматически передает информацию о возгорании в пожарную часть и единую диспетчерскую службу, имеет систему речевого оповещения и аварийное освещение.

Сейчас в учреждении, рассчитанном на 100 мест, проживает 76 человек.

Напомним, что в июне 2014 года старый корпус интерната уничтожил пожар, после которого пенсионеров разместили в ближайших домах для престарелых. Для возведение нового здания были выделены деньги из областного бюджета и Пенсионного фонда России.

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