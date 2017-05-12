Под Волгоградом построили новый дом-интернат для пожилых и инвалидов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, в двухэтажном здании предусмотрены спальни для колясочников, оборудованные изолированным выездом на улицу по пандусу, а для семейных пар — отдельные двухместные комнаты. Каждое спальное место и санузлы оборудованы устройствами вызова персонала. Кроме жилых помещений в новом корпусе есть пищеблок, прачечная, медкабинеты, домашний кинотеатр и библиотека, оснащенная компьютерами с выходом в интернет. Здание также оборудовано специальным комплексом, который автоматически передает информацию о возгорании в пожарную часть и единую диспетчерскую службу, имеет систему речевого оповещения и аварийное освещение.

Сейчас в учреждении, рассчитанном на 100 мест, проживает 76 человек.

Напомним, что в июне 2014 года старый корпус интерната уничтожил пожар, после которого пенсионеров разместили в ближайших домах для престарелых. Для возведение нового здания были выделены деньги из областного бюджета и Пенсионного фонда России.