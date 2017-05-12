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17:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

ЮВЖД запустит 4 дополнительных «южных» поезда через Воронеж

Жители региона смогут доехать до Новороссийска, Адлера и Сухума.

ЮВЖД запустит четыре дополнительных поезда южного направления, проходящих через Воронежскую область. Жители региона смогут добраться до Новороссийска, Адлера и Сухума, сообщила пресс-служба ЮВЖД в пятницу, 12 мая.

Поезд № 459/460 сообщением «Тамбов — Адлер» отправится из Тамбова 27 мая, 3, 10, 12, 14 июня, а с 16 июня и по 3 сентября, с 4 по 24 сентября — через день по четным числам. Обратно поезд отправится 29 мая, 5, 12, 14 и 16 июня, с 18 июня по 5 сентября -ежедневно, с 6 по 26 сентября — через день по четным, с 7 по 27 сентября — через день по нечетным числам. Поезд проследует через Воронеж, Лиски и Россошь.

Дополнительный поезд № 505/506 сообщением «Тамбов — Воронеж — Новороссийск» будет курсировать с 16 июня по 30 августа по четным числам. Обратно из Новороссийска пассажиры смогут вернуться с 17 июня по 31 августа по нечетным числам. Поезд проследует через Воронеж, Лиски и Россошь.

Поезд № 513/514 «Тамбов — Воронеж — Анапа» отправится из Тамбова по нечетным числам с 3 июня, обратно — с 5 июня тоже по нечетным числам. По Воронежской области поезд также пройдет через Воронеж, Лиски и Россошь.

Поезд № 579/580 «Белгород — Воронеж — Сухум» будет ходить раз в четыре дня с 12, 16, 24 и 28 июня, из Сухума (Абхазия) пассажиры поедут домой с 14 июня также раз в четыре дня. Поезд остановится в Воронеже, Лисках и Россоши.

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