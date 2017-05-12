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17:39 (мск), источник: Volga News

Площадь между «Звездой» и «Захаром» начали укладывать тротуарной плиткой

В пятницу, 12 мая, в рамках капитального ремонта ул. Ново-Садовой — одного из двух основных гостевых маршрутов, связующий центр города со стадионом «Самара Арена» — работники ООО «Самаратрансстрой» приступили к укладке тротуарной плитки на пересечении ул. Ново-Садовой и пр. Масленникова.

«Мы начали укладывать плитку тротуарного покрытия в границах пешеходной зоны от ТЦ “Захар” до ТРЦ “Звезда”, — рассказал корреспонденту Волга Ньюс начальник объекта Михаил Панин. — Второй участок, где в ближайшее время буду проводиться аналогичные работы — около ТЦ “Невский” и напротив него. В планах к июню закончить укладку тротуарного покрытия от ул. Первомайской до Осипенко. После этого мы начнем обустраивать газоны».

Добавим, что на днях заканчивается прокладка поливочного водопровода и газона в сквере напротив Загородного парка — рабочим «Самаратрансстроя» осталось уложить всего около 8 тыс. рулонных метров зеленой травы.

Как утверждает представитель подрядчика, до средины лета эти работы будут завершены. После чего дорожники надеются, что им-таки отдадут под благоустройство участок от ул. Первомайской до Полевой, где в настоящий момент еще не закончили работы самарские метростроевцы.

Напомним, здесь к лету 2018 года должен быть разбит новый сквер.

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