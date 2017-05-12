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20:12 (мск), источник: Афиша Daily

Рекордные 20 тысяч человек примут участие в Московском полумарафоне

Московский полумарафон, который состоится 21 мая, станет самым массовым забегом на подобную дистанцию в России. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе Московского марафона.

Источник: Афиша Daily

В этом году заявки на участие в забеге подали 20 тысяч человек. Организаторам пришлось не только увеличить количество квот, но и добавить дистанции на 3, 5 и 10 километров. Все забеги стартуют в 10.00 со стадиона «Лужники». Круговой маршрут пройдет по набережным Москвы-реки.

Московский этап станет только частью Первого всероссийского полумарафона «За бег», который одновременно со столицей состоится в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

В преддверии московского забега в «Лужниках» 19 и 20 мая пройдет спортивная выставка, на которой ведущие производители гаджетов и товаров для спорта представят свои новинки.

В прошлом году в Московском полумарафоне приняли участие 8 тысяч человек. Этого стало достаточно, чтобы забег на 21,1 километра был признан самым массовым в России.

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