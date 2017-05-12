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17:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Американские рэперы Onyx сняли в Крыму клип

Вместе с местной группой они расскажут о любви к полуострову.

Американские рэперы Onyx, которые недавно прилетели в Севастополь на гастроли, буквально влюбились в полуостров. И даже решили снять об этом клип вместе с местной командой.

Как сообщает паблик Mash, после концерта к артистам обратились представители местной продакшен-студии c предложением записать совместный хит. Группа долго раздумывать не стала, на предложение согласилась.

За два дня группы сняли клип. Для этого они даже приезжали в аэропорт «Симферополь». Сочиняли и записывали песню вместе.

Теперь в студии отсматривают материал, а скоро (до конца мая) будет представлен и сам клип. Название трека пока не озвучивается.

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