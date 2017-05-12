Американские рэперы Onyx сняли в Крыму клип
Вместе с местной группой они расскажут о любви к полуострову.
Вместе с местной группой они расскажут о любви к полуострову.
Американские рэперы Onyx, которые недавно прилетели в Севастополь на гастроли, буквально влюбились в полуостров. И даже решили снять об этом клип вместе с местной командой.
Как сообщает паблик Mash, после концерта к артистам обратились представители местной
За два дня группы сняли клип. Для этого они даже приезжали в аэропорт «Симферополь». Сочиняли и записывали песню вместе.
Теперь в студии отсматривают материал, а скоро (до конца мая) будет представлен и сам клип. Название трека пока не озвучивается.