Американские рэперы Onyx сняли в Крыму клип

Американские рэперы Onyx, которые недавно прилетели в Севастополь на гастроли, буквально влюбились в полуостров. И даже решили снять об этом клип вместе с местной командой.

Как сообщает паблик Mash, после концерта к артистам обратились представители местной продакшен-студии c предложением записать совместный хит. Группа долго раздумывать не стала, на предложение согласилась.