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17:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже закрыли очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет

Однако дошкольных учреждений с ясельными группами до сих пор не хватает.

Воронежские власти ликвидировали очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Место в дошкольном учреждении получат все малыши этого возраста. Однако сохраняется очередь в ясельные группы, которые принимают детей от 1,5 до 3 лет. Об этом сообщил мэр Воронежа Александр Гусев в отчете перед депутатами городской думы в пятницу, 12 мая.

Глава города отметил, что в 2016 году в городе было построено два детских сада: один на улице Шишкова, рассчитанный на 220 мест, другой на улице Ломоносова на 150 воспитанников. К тому же в действующих дошкольных учреждениях удалось создать 1085 дополнительных мест.

Глава города отметил, что в планах на 2017 год стоит строительство еще двух новых детских садов.

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