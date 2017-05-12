К берегам Индонезии прибило тушу 15-метрового кальмара

Существо было обнаружено 37-летним местным жителем Асрулом Туанакотой, который в сумерках сначала принял тушу за севшую на мель лодку, передает Jakarta Globe.

После этого к месту обнаружения существа сбежались местные жители. Предположительно, гигантский кальмар (если это, конечно, он) умер за три дня до того, как был найден.