День эрмитажного кота пройдет в Петербурге

В Петербурге отметят День эрмитажного кота. Традиционный праздник начнётся 13 мая в полдень с торжественной церемонии открытия в Большом дворе Зимнего дворца.

В программе: подведение итогов школьного конкурса «Путешествие эрмитажного кота на восток», работа творческой площадки «Художественная мастерская», открытый конкурс «Мой эрмитажный кот». С 12.00 до 16.00 — игра по залам музея «Читая Овидия, или Путешествие с эрмитажным котом». В 14 часов откроется выставка-событие «Плох тот кот, что не мечтает стать тигром». В этот день, а также в воскресенье, 14 мая, можно совершить прогулку по подвалам дворца «Там, где живут кошки».

Выставка в зале № 351 на третьем этаже Зимнего дворца будет открыта только неделю — до 21 мая. Здесь представлена лубочная китайская картина с изображением двух мальчиков, гранатов и кота в маске тигра. Произведение относится к традиционным «новогодним картинам», так называемым «няньхуа». Народный лубок был приобретён в 1908 году известным востоковедом Василием Алексеевым.

На первый взгляд, мальчики-младенцы просто играют с котом. В действительности, изображение наполнено глубоким смыслом и несёт доброе послание. Мальчики и гранат — пожелание множества сыновей, обильного потомства. Кот, переодетый в шкуру тигра, сам становится этим могущественным животным. Надпись иероглифами гласит: «Голова кота в чести и достоинстве», что можно трактовать как пословицу «Плох тот кот, что не мечтает стать тигром». Тигр в древнем Китае считался правителем всех животных, защитником всех людей, усмирителем нечисти, воплощением мужского начала. Ну и кот был особенным животным, его наделяли способностями изгонять злых духов, а изображение считали символом долгой жизни.

Как известно, в Эрмитаже коты ведут свою историю с XVII века, когда Пётр Первый поселил в Зимнем дворце привезённое из Голландии животное. Позднее императрица Елизавета издала «Указ о высылке ко двору котов», в котором приказала «сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловле мышей. И ежели кто имеет у себя таковых кладеных котов, оных объявить для скорейшего отправления в губернскую канцелярию». Екатерина Великая, основательница Эрмитажа, придала кошкам статус охранников картинных галерей. Эти животные стали частью музейной жизни и одной из значительных эрмитажных легенд.