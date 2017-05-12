День эрмитажного кота пройдет в Петербурге
Пушистых сотрудников музея будет чествовать 13 и 14 мая.
Пушистых сотрудников музея будет чествовать 13 и 14 мая.
В Петербурге отметят День эрмитажного кота. Традиционный праздник начнётся 13 мая в полдень с торжественной церемонии открытия в Большом дворе Зимнего дворца.
В программе: подведение итогов школьного конкурса «Путешествие эрмитажного кота на восток», работа творческой площадки «Художественная мастерская», открытый конкурс «Мой эрмитажный кот». С 12.00 до 16.00 — игра по залам музея «Читая Овидия, или Путешествие с эрмитажным котом». В 14 часов откроется
Выставка в зале № 351 на третьем этаже Зимнего дворца будет открыта только неделю — до 21 мая. Здесь представлена лубочная китайская картина с изображением двух мальчиков, гранатов и кота в маске тигра. Произведение относится к традиционным «новогодним картинам», так называемым «няньхуа». Народный лубок был приобретён в 1908 году известным востоковедом Василием Алексеевым.
На первый взгляд,
Как известно, в Эрмитаже коты ведут свою историю с XVII века, когда Пётр Первый поселил в Зимнем дворце привезённое из Голландии животное. Позднее императрица Елизавета издала «Указ о высылке ко двору котов», в котором приказала «сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловле мышей. И ежели кто имеет у себя таковых кладеных котов, оных объявить для скорейшего отправления в губернскую канцелярию». Екатерина Великая, основательница Эрмитажа, придала кошкам статус охранников картинных галерей. Эти животные стали частью музейной жизни и одной из значительных эрмитажных легенд.