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18:22 (мск), источник: РИА Новости

В Британии несколько госпиталей перестали работать из-за кибератаки

ЛОНДОН, 12 мая — РИА Новости. Внутренние компьютерные системы ряда британских госпиталей в пятницу были атакованы хакерами, больницы не могут принимать пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, сообщает The Guardian.

Источник: РИА Новости

Департамент здравоохранения Великобритании NHS уже подтвердил эту информацию. Сообщается, что врачи сразу нескольких госпиталей в одно и то же время через Twitter-аккаунты сообщили, что внутренние компьютерные системы их медучреждений неожиданно были атакованы вирусом. Один из докторов сообщил, что врачи его больницы получили сообщение о том, что их «компьютеры находятся под контролем» с требованием заплатить определенный выкуп.

В настоящее время больницы, на которые была совершена кибератака, не могут принимать пациентов, которым требуется экстренная медицинская помощь, их просят направляться в другие клиники. Специалисты выясняют детали произошедшего.

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