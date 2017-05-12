В Британии несколько госпиталей перестали работать из-за кибератаки

Департамент здравоохранения Великобритании NHS уже подтвердил эту информацию. Сообщается, что врачи сразу нескольких госпиталей в одно и то же время через Twitter-аккаунты сообщили, что внутренние компьютерные системы их медучреждений неожиданно были атакованы вирусом. Один из докторов сообщил, что врачи его больницы получили сообщение о том, что их «компьютеры находятся под контролем» с требованием заплатить определенный выкуп.

В настоящее время больницы, на которые была совершена кибератака, не могут принимать пациентов, которым требуется экстренная медицинская помощь, их просят направляться в другие клиники. Специалисты выясняют детали произошедшего.