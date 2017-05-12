Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Треть россиян не доверяет врачам
Кремль: перехват самолета 9 мая не был неоправданным риском
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Даже не соизволил встать»: соцсети о встрече Трампа с Климкиным
СМИ о Лужкове в Грузии: Саакашвили в бешенстве
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
"Я знаю, что любима и люблю": Анисина показала себя с Джигурдой
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
22По миру прошел Первомай
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
18:24 (мск), источник: ИА REGNUM

СКР начал проверку по факту отравления 22 детей в детсаду Калининграда

Об инфекции СМИ узнали от родителей.

В Калининграде началась доследственная проверка по факту вспышкы острой кишечной инфекции среди детей и сотрудников детского сада № 131, расположенного на ул. Дрожжевая, 3.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, в результате ЧП пострадало 22 человека.

«В ходе доследственной проверки будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, опрашиваться сотрудники детского сада, очевидцы произошедшего. Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников детского дошкольного учреждения», — сообщили в ведомстве.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что СКР начал проверку после того, как об этой информации рассказали «Вести-Калининград». В свою очередь тележурналистам об инфекции сообщили родители детей.

В детском саду уже проведена дезинфекция пищеблока и группы. Главный инфекционист Калининградской области Игорь Иванов сообщил в эфире ГТРК «Калининград», что «все возбудители серьезные».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в последний раз вспышка кишечной инфекции в Калининградской области была зафиксирована в феврале 2017 года, когда в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба» 13 пожилых людей попали в больницу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Трамп предложил отменить брифинги «ради точности информации»
Совфед не будет запрещать самозанятым гражданам выезд за границу
Тони Блэр дал Макрону советы по борьбе с популизмом
Усиление для золота: кто приехал помогать сборной России
События недели в фотографиях
В Госдуму задумали внести законопроект о легализации колдунов
Спорт
РФПЛ: «Амкар» vs спартаковский рекорд и прощание Лоськова Выделяем главные интриги 28-го тура чемпионата России
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь