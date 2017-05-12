Воронежец предложил руку и сердце девушке под залпы салюта

Житель Воронежа, 21-летний Виктор Воронин, сделал предложение руки и сердца Татьяне Кожоназаровой во время салюта во вторник, 9 мая. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказала сама девушка.

Татьяна родом из Боброва. С воронежцем Виктором Ворониным познакомилась в одной из соцсетей. Пара встречается девять месяцев.

— Увидела Витю в друзьях у моего приятеля Руслана. Я жила в Боброве, Виктор в Воронеже. Как-то Витя с Русланом приехали в Бобров. После этой встречи стали переписываться. Но нас разделяло расстояние и общение на некоторое время прекратилось. Потом переехала в Воронеж, где случайно встретились. Так и завязались дальнейшие отношения, — поделилась Татьяна.

Виктор сказал возлюбленной, что ее ждет сюрприз 9 мая. Вечером молодые люди пошли с друзьями на салют. Один из приятелей ненадолго отлучился — парень пошел в магазин за букетом. Друг незаметно передал Виктору цветы, когда начался салют. Затем Виктор встал на колено и предложил Татьяне выйти за него замуж.

— Потеряла дар речи, когда увидела охапку белых роз и кольцо. Эмоции переполняли. Окружающие стали дружно кричать: «Соглашайся». Устоять не смогла и сказала: «Да». О Витином сюрпризе сразу рассказала родителям, они счастливы, — поделилась Татьяна Кожоназарова.

Ребята будут планировать свадьбу летом, после отдыха.