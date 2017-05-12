Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Сыр и молоко оправдали
Кремль: перехват самолета 9 мая не был неоправданным риском
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Даже не соизволил встать»: соцсети о встрече Трампа с Климкиным
СМИ о Лужкове в Грузии: Саакашвили в бешенстве
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
"Я знаю, что любима и люблю": Анисина показала себя с Джигурдой
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14События недели в фотографиях
8Дебаты Макрона и Ле Пен
19:01 (мск), источник: m24.ru

Москвичи с 13 мая смогут принять участие в переписи соловьев

Считать птиц лучше вечером, на закате, когда они поют наиболее активно.

Источник: Москва 24

Москвичи с 13 мая по 5 июня смогут принять участие в переписи соловьев в городских парках. Об этом сообщается на портале департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В пресс-службе отметили, что считать соловьев лучше вечером, на закате, когда они поют наиболее активно. Для фиксации данных достаточно иметь при себе ручку и блокнот. Можно на всякий случай взять и фотоаппарат, однако сфотографировать соловья сложно из-за его скрытности и неприметности.

При подсчете нужно зафиксировать, в какой части парка или вблизи какой просеки пела птица. Желательно также описать место, где была слышна трель, и отметить, есть ли рядом водоем.

Карточки учета птиц будут принимать в следующих парках: «Кузьминки-Люблино», «Царицыно», «Битцевский лес», «Тропарево», «Теплый Стан», «Долина реки Сетунь», «Москворецкий», «Тушинский», «Покровское-Стрешнево», «Сокольники», «Измайлово», «Косинский». Если наблюдатель не сможет заполнить их самостоятельно, данные можно передать специалистам Мосприроды.

Отмечается, что все карточки после подсчета передадут в Союз охраны птиц России. Там данные сопоставят с прошлогодними показателями.

Скачать карточку для учета соловьев можно здесь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как на городском курорте. Глава проекта "Остров мечты" – о строительстве парка
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
В налоговых декларациях Трампа нашлись связанные с РФ доходы
Совфед не будет запрещать самозанятым гражданам выезд за границу
Тони Блэр дал Макрону советы по борьбе с популизмом
Овечкин: Операция мне не нужна, поеду в Майами
События недели в фотографиях
В Госдуму планируют внести закон о легализации колдунов
Спорт
Станислав Черчесов: У сборной России вообще нет проблем Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен в том, что национальная команда работает в правильном направлении
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь