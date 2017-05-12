Москвичи с 13 мая смогут принять участие в переписи соловьев

Москвичи с 13 мая по 5 июня смогут принять участие в переписи соловьев в городских парках. Об этом сообщается на портале департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В пресс-службе отметили, что считать соловьев лучше вечером, на закате, когда они поют наиболее активно. Для фиксации данных достаточно иметь при себе ручку и блокнот. Можно на всякий случай взять и фотоаппарат, однако сфотографировать соловья сложно из-за его скрытности и неприметности.

При подсчете нужно зафиксировать, в какой части парка или вблизи какой просеки пела птица. Желательно также описать место, где была слышна трель, и отметить, есть ли рядом водоем.

Карточки учета птиц будут принимать в следующих парках: «Кузьминки-Люблино», «Царицыно», «Битцевский лес», «Тропарево», «Теплый Стан», «Долина реки Сетунь», «Москворецкий», «Тушинский», «Покровское-Стрешнево», «Сокольники», «Измайлово», «Косинский». Если наблюдатель не сможет заполнить их самостоятельно, данные можно передать специалистам Мосприроды.

Отмечается, что все карточки после подсчета передадут в Союз охраны птиц России. Там данные сопоставят с прошлогодними показателями.

Скачать карточку для учета соловьев можно здесь.