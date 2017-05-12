В Китае будут казнить за подделку клинических испытаний лекарств

Ужесточение наказания стало одной из мер, которые принимаются в Китае, чтобы ускорить утверждение новых лекарств и при этом не пустить на рынок опасные и неэффективные препараты. Это «на данный момент самый сильный сигнал разработчикам лекарств, организаторам клинических испытаний, ведущим исследователям и медикам о том, что Китай очень серьезно относится к данным испытаний», — заявил Дань Чжан, руководитель компании Fountain Medical Development, помогающей в организации исследований.
На таком уровне о проблеме подделки данных заговорили после выхода доклада Китайского управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (CFDA) за 2015 год. В нем ведомство призывало пересмотреть отношение к учету результатов испытаний и сообщило, что, если после этого предупреждения какая-либо компания будет уличена в подделке, она больше не сможет предоставлять лекарства на одобрение.
После этого более 80% поданных на тот момент заявлений были отозваны компаниями. Четверть оставшихся отклонило само ведомство также из-за проблем с данными испытаний.
По новым правилам, если одобренное лекарство нанесло вред здоровью, производитель может получить тюремный срок в десять лет или смертный приговор.
Однако даже если до производства и применения лекарство не дошло, виновным в подделке грозит лишение свободы до трех лет. Однако пока неясно, какой именно сотрудник фармакологической компании понесет наказание.
Ранее преступлением считалось лишь производство и продажа неодобренных лекарств, однако подделка данных об испытаниях оставалась неурегулированной сферой. Новая трактовка норм была одобрена судебным комитетом 10 апреля и вступит в силу после опубликования Верховным судом в ближайшие месяцы.