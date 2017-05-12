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20:05 (мск), источник: Индикатор

В Китае будут казнить за подделку клинических испытаний лекарств

В соответствии с новым толкованием норм уголовного права в Китае за подделку данных о клинических испытаниях будут сажать в тюрьму или, в крайних случаях, выносить смертные приговоры. Об этом сообщается на сайте издательского дома Nature.

Источник: Reuters

Ужесточение наказания стало одной из мер, которые принимаются в Китае, чтобы ускорить утверждение новых лекарств и при этом не пустить на рынок опасные и неэффективные препараты. Это «на данный момент самый сильный сигнал разработчикам лекарств, организаторам клинических испытаний, ведущим исследователям и медикам о том, что Китай очень серьезно относится к данным испытаний», — заявил Дань Чжан, руководитель компании Fountain Medical Development, помогающей в организации исследований.

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На таком уровне о проблеме подделки данных заговорили после выхода доклада Китайского управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (CFDA) за 2015 год. В нем ведомство призывало пересмотреть отношение к учету результатов испытаний и сообщило, что, если после этого предупреждения какая-либо компания будет уличена в подделке, она больше не сможет предоставлять лекарства на одобрение.

После этого более 80% поданных на тот момент заявлений были отозваны компаниями. Четверть оставшихся отклонило само ведомство также из-за проблем с данными испытаний.

По новым правилам, если одобренное лекарство нанесло вред здоровью, производитель может получить тюремный срок в десять лет или смертный приговор.

Однако даже если до производства и применения лекарство не дошло, виновным в подделке грозит лишение свободы до трех лет. Однако пока неясно, какой именно сотрудник фармакологической компании понесет наказание.

Ранее преступлением считалось лишь производство и продажа неодобренных лекарств, однако подделка данных об испытаниях оставалась неурегулированной сферой. Новая трактовка норм была одобрена судебным комитетом 10 апреля и вступит в силу после опубликования Верховным судом в ближайшие месяцы.

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