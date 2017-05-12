Латвийский парашютист совершил первый в мире прыжок с дрона

Трюк был выполнен в Аматском крае. Беспилотник подлетел к площадке телекоммуникационной вышки, после чего Аугскалнус зацепился за прикрепленную к нему перекладину. Набрав необходимую высоту, спортсмен отпустил руки и раскрыл парашют.

Отмечается, что дрон, который использовался для трюка, оснащен 28 двигателями и может поднять груз весом до 200 килограмм.