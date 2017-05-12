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19:30 (мск), источник: РИА Новости

Латвийский парашютист совершил первый в мире прыжок с дрона

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Латвиец Ингус Аугскалнус совершил первый в мире прыжок с дрона, поднявшись на высоту 330 метров. Видео трюка опубликовано в YouTube.

Трюк был выполнен в Аматском крае. Беспилотник подлетел к площадке телекоммуникационной вышки, после чего Аугскалнус зацепился за прикрепленную к нему перекладину. Набрав необходимую высоту, спортсмен отпустил руки и раскрыл парашют.

Отмечается, что дрон, который использовался для трюка, оснащен 28 двигателями и может поднять груз весом до 200 килограмм.

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