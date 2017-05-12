Квитанции с огромными суммами получили 600 жителей Екатеринбурга

Только за нагрев воды люди должны заплатить десятки тысяч рублей. Уже несколько недель Владислав греет воду на плите. При том, что из крана горячая вода течет исправно, но после счетов, которые пришли за апрель, семья решила экономить.

«За нагрев воды, за 6 кубов, мне пришло 10 тысяч 287 рублей. Лично я за нагрев оплачивать не буду. Это очень большая сумма. На такую я не рассчитывал», — говорит житель Екатеринбурга Владислав Лебедев.

На астрономический счет не рассчитывала и Мария. И вроде воды даже меньше потратили, говорит молодая мама, а сумма за её нагрев в десять раз больше, почти 15 тысяч рублей.

«Такие суммы — это выше прожиточного минимума. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы оплачивать такие счета. Сумма в 15 тысяч рублей за оплату коммуналки — это почти как ипотека», — возмущается жительница Екатеринбурга Мария Едугина.

От такой арифметики пострадали почти 600 жильцов. И суммы у всех разные, хотя расход воды везде почти одинаков. Как будто для каждой квартиры установили индивидуальный тариф, по которому управляющая компания и ведет расчёт. Жильцы уже в шутку называют это соревнованием — кому больше начислят. Причём здесь даже есть и свои рекордсмены.

Стоимость нагрева воды у некоторых собственников достигает 60 тысяч рублей в месяц. Жители уверены, в расчётах должна быть ошибка. Наконец и коммунальщики признали: в системе произошел технический сбой.

«Принято решение об отзыве данных квитанций. Будет сделана корректировка данных расчётов, проверк, и будут выставлены другие квитанции уже с корректными цифрами», — сказал представитель управляющей компании Алексей Ермаков.