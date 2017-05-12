Кофе «руссиано» не прижилось в омских кофейнях

В ряде омских кофеен, где по совету Дмитрия Медведева в ноябре прошлого года переименовали «неполиткорректный» напиток американо в «руссиано», вернулись к исходным названиям. Вариация премьер-министра оказалась не настолько коммерчески успешной, как предполагали предприниматели.

Так, по-данным НГС. Омск, кофе «руссиано» подавали в лобби-кафе Pafos, вафельной Wafbusters, а также на сети заправок «Газпромнефть». При этом в Pafos просто разливали обычный американо в стаканчики с надписью «руссиано». В Wafbusters национальный колорит получали добавлением в капучино молока или сгущенки.

Сейчас ни в одном из этих заведений напитка с таким названием не осталось. В Pafos сообщили, что «руссиано» у них и не было, заказывали только стаканчики для него. В Wafbusters теперь подают авторский «кофе по-американски». А на АЗС «Газпромнефть» объяснили смену названий экспериментом, от которого никто не ожидал больших продаж.

— Эксперимент с появлением кофе «руссиано» в меню кафе на наших станциях себя полностью оправдал — сам факт его наличия вызывал у наших клиентов много положительных эмоций. Но, любой эксперимент имеет свой жизненный цикл. Особого эффекта на объемы продаж кофе мы изначально не ожидали, — заявили в компании.

Напомним, предложение о переименовании «американо», которое, по мнению Медведева, звучит неполиткорректно, прозвучало 17 ноября на заседании Евразийского межправительственного совета. Инициатива мгновенно вызвала бурный отклик в интернете. Пользователи стали предлагать свои варианты русификации напитка: «чефириано», «репрессо», «депрессо». Также прозвучали пожелания переименовать Америку в Россию, а доллар — в рубль.