Кофе «руссиано» не прижилось в омских кофейнях
Во всех точках, где сделали ставку на ажиотаж после ставшего мемом шуточного предложения Медведева, отказались от этого названия.
Во всех точках, где сделали ставку на ажиотаж после ставшего мемом шуточного предложения Медведева, отказались от этого названия.
В ряде омских кофеен, где по совету Дмитрия Медведева в ноябре прошлого года переименовали «неполиткорректный» напиток американо в «руссиано», вернулись к исходным названиям. Вариация
Так,
Сейчас ни в одном из этих заведений напитка с таким названием не осталось. В Pafos сообщили, что «руссиано» у них и не было, заказывали только стаканчики для него. В Wafbusters теперь подают авторский «кофе по-американски». А на АЗС «Газпромнефть» объяснили смену названий экспериментом, от которого никто не ожидал больших продаж.
— Эксперимент с появлением кофе «руссиано» в меню кафе на наших станциях себя полностью оправдал — сам факт его наличия вызывал у наших клиентов много положительных эмоций. Но, любой эксперимент имеет свой жизненный цикл. Особого эффекта на объемы продаж кофе мы изначально не ожидали, — заявили в компании.
Напомним, предложение о переименовании «американо», которое, по мнению Медведева, звучит неполиткорректно, прозвучало 17 ноября на заседании Евразийского межправительственного совета. Инициатива мгновенно вызвала бурный отклик в интернете. Пользователи стали предлагать свои варианты русификации напитка: «чефириано», «репрессо», «депрессо». Также прозвучали пожелания переименовать Америку в Россию, а доллар — в рубль.